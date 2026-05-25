Mercallo organizza una gita di gruppo al bioparco Zoom Torino

Il Comune di Mercallo organizza una gita fuori porta dedicata alle famiglie e agli amanti della natura. Domenica 14 giugno è in programma un’escursione al bioparco Zoom di Torino, il primo parco immersivo d’Italia che permette di osservare da vicino gli animali della savana e del Madagascar in habitat privi di barriere lineari, offrendo anche la possibilità di accedere alle piscine tematiche della struttura.

Il programma della giornata comincia con la partenza in pullman da Mercallo, presso la nuova rotonda, alle 8:15. L’arrivo al parco è stimato per le 10:15, lasciando l’intera giornata libera per la visita. Il ritrovo per il ritorno è fissato alle 18:30, con rientro a Mercallo previsto intorno alle 20:30.

Le quote di partecipazione variano in base alle fasce d’età e comprendono il viaggio in bus e l’ingresso al parco. Per i bambini da zero a due anni il costo è di 10 euro. Per i ragazzi dai 3 ai 17 anni la quota è di 25 euro, che diventa di 30 euro includendo l’accesso alle piscine. Per gli adulti dai 18 ai 99 anni il prezzo è di 35 euro, oppure di 40 euro con l’opzione piscina. I minori devono essere tassativamente accompagnati da un adulto.

Le iscrizioni e i relativi pagamenti devono essere effettuati in biblioteca entro il termine massimo del 29 maggio. È possibile saldare la quota tramite POS oppure attraverso bonifico bancario. Per ricevere ulteriori dettagli o chiarimenti è attiva la casella di posta elettronica della biblioteca comunale all’indirizzo biblioteca@comune.mercallo.it