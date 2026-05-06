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Mercoledì su Radio Materia tra sciabolate morbide, cinema (con lo sconto), scuola e associazioni

Generico 04 May 2026

Gli appuntamenti di mercoledì su www.radiomateria.it

 

12,00 Figli di un gol minore

Protagonista della puntata Francesco Pagani, creatore della pagina social Sciabolata Morbida e osservatore della Varesina.

15,00 Che scuola fai

Ospiti di Alessandra Toni in diretta i ragazzi dell’Isiss Don Milani.

16,30 Soci All Time

Avremo in studio Simona Veronica Lamperti di Progetti Fantasia, associazione di Busto Arsizio impegnata sul fronte disabilità.

18,00 Ci facciamo un CineMiv

Enrico Signorelli ci racconta la programmazione del Miv – Multisala Impero Varese con una sorpresa per chi seguirà la trasmissione fino alla fine. Vi sveleremo la frase da dire in cassa per ottenere una riduzione sul biglietto!

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Giù le mani dall’Europa

Figli di un gol minore

I provinciali

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Pubblicato il 06 Maggio 2026
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