Mercoledì su Radio Materia tra sciabolate morbide, cinema (con lo sconto), scuola e associazioni
Gli appuntamenti di mercoledì su www.radiomateria.it
12,00 Figli di un gol minore
Protagonista della puntata Francesco Pagani, creatore della pagina social Sciabolata Morbida e osservatore della Varesina.
15,00 Che scuola fai
Ospiti di Alessandra Toni in diretta i ragazzi dell’Isiss Don Milani.
16,30 Soci All Time
Avremo in studio Simona Veronica Lamperti di Progetti Fantasia, associazione di Busto Arsizio impegnata sul fronte disabilità.
18,00 Ci facciamo un CineMiv
Enrico Signorelli ci racconta la programmazione del Miv – Multisala Impero Varese con una sorpresa per chi seguirà la trasmissione fino alla fine. Vi sveleremo la frase da dire in cassa per ottenere una riduzione sul biglietto!
Non perdetevi le nuova uscite in podcast
Giù le mani dall’Europa
Figli di un gol minore
I provinciali
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