Messa in latino presso la chiesa di Sant’Antonio alla Motta di Varese organizzata dagli amici del liceo Cairoli
Martedì 19 maggio il tradizionale appuntamento della comunità del liceo classico ma aperta alla città. Accompagnerà la celebrazione il coro degli studenti diretto dal Maestro Cifani
Martedì 19 maggio alle ore 15,00 nella Chiesa di Sant’Antonio alla Motta a Varese si terrà la tradizionale Messa in Latino per la comunità del liceo Cairoli, ma aperta alla città di Varese.
La celebrazione, voluta dall’Associazione Amici del Cairoli, sarà celebrata dall’ex studente del Liceo “Cairoli”, don Davide Caccianiga.
La S. Messa in Latino è un evento inizialmente pensato e realizzato dagli Ex Studenti del Liceo che hanno sostenuto gli esami di Maturità nell’anno 1940 e la prima celebrazione dovrebbe essere stata effettuata nel lontano 1980.
L’Associazione “Amici del Liceo” ha preso poi in carico l’organizzazione della S. Messa in Latino dal 2008, come si deduce da una comunicazione fatta dall’allora presidente dell’Associazione al Vicario della Curia, Mons. Manganini, datata 12 maggio 2008.
Nel 2008 la celebrazione si è svolta nella Chiesa di S. Martino e poi negli anni successivi, dal 2009 ad oggi, sempre nella Chiesa di S. Antonio alla Motta.
I testi della S. Messa sono stati curati negli ultimi anni dal Docente di Religione del Liceo “Cairoli”, Prof. Lorenzo Bassi.
Durante la S. Messa che verrà celebrata martedì 19 maggio 2026 si esibirà il Coro del Liceo Cairoli guidato dal maestro Raffaele Cifani.
La S. messa è aperta alla città e tutti saranno benvenuti.
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