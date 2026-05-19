Messe in latino e ordinazioni “illegali”: sospeso l’ex parroco di Brusimpiano. Bandito per cinque anni dalla Diocesi
Il sacerdote era stato già ammonito, ma non ha tenuto fede agli impegni preso con l'arcivescovo. Il messaggio letto nelle chiese della Zona pastorale di Varese
Sospeso e bandito per cinque anni dal territorio dell’arcidiocesi ambrosiana: la Curia di Milano ha deciso un provvedimento duro per don Nicolò Casoni, già parroco di Santa Maria Nascente a Brusimpiano.
La comunicazione ufficiale è competenza del Vicario episcopale di Varese, don Franco Gallivanone, ed è stata letta nelle messe domenicali del 17. Nel documento, la Diocesi sottolinea che don Casoni è stato oggetto di un processo canonico penale per aver partecipato a celebrazioni e ordinazioni “illicitamente”, cioè presiedute da un vescovo esterno alla Diocesi e non autorizzate dall’Arcivescovo di Milano: “Consentendo a delle ordinazioni illecite, don Nicolò è infatti venuto meno al rispetto della comunione ecclesiale: la corretta successione del sacramento dell’ordine è garanzia irrinunciabile per la verità dell’essere Chiesa.”
La comunicazione prosegue ricordando che in una fase iniziale don Casoni aveva mostrato “segni di pentimento” e aveva rinunciato all’ufficio di parroco, ma successivamente non ha mantenuto gli impegni presi con l’Ordinario diocesano, rifiutando nuovi incarichi ministeriali proposti dall’Arcivescovo.
La lettera ufficiale spiega inoltre che, anche negli ultimi mesi, don Casoni ha celebrato messe in strutture private o abitazioni civili, con la partecipazione di un diacono il cui ministero è stato giudicato “formalmente proibito”.
C’è poi un altro punto: “Don Nicolò continua a celebrare Sante Messe utilizzando i testi liturgici ambrosiani antecedenti al Concilio Vaticano II, pur non essendogli consentito”. In sostanza: celebrava in latino, una modalità che è strettamente normata (solo in certi luoghi e con sacerdoti autorizzati).
In conseguenza di queste violazioni del diritto canonico, il 26 febbraio 2026 è stato emesso un apposito decreto penale extragiudiziale con il quale si è deciso di infliggere a don Casoni la pena della sospensione da tutti gli atti della potestà d’ordine e la proibizione di dimorare nel territorio dell’Arcidiocesi di Milano per cinque anni. Inoltre gli è stata imposta la proibizione, sempre per cinque anni, di ricevere confessioni e di predicare. La comunicazione precisa che, allo stato attuale, don Casoni non può esercitare alcun atto ministeriale (comunione, matrimoni, battesimi), tranne l’assistenza a fedeli in pericolo di morte.
La Diocesi conclude la comunicazione con un messaggio di comunione e fiducia nella missione ecclesiale, ringraziando i sacerdoti che hanno offerto sostegno alla comunità e richiamando le parole di Papa Leone circa “una Chiesa unita, segno di unità e di comunione, che diventi fermento per un mondo riconciliato.”
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Bustocco-71 su Code e disagi sulla provinciale del lago: i lavori di asfaltatura bloccano il traffico tra Buguggiate e le autostrade
principe.rosso su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Viacolvento su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Felice su Dormiva in un bivacco nel bosco a Tradate con oltre 100 dosi di droga ma viene assolto dall’accusa di spaccio
Bustocco-71 su Auto perde il controllo e sfonda un cancello in via Vanetti a Varese
Felice su Tagli alla Electrolux, sciopero anche a Solaro dopo il piano dell’azienda che annuncia 1.700 esuberi
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.