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Mezzo milione di pernottamenti a Somma Lombardo nel 2025 e l’ex sindaco assolto

I fatti principali del giorno e quelli più curiosi in meno di 9 minuti

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Un dato incredibile quello che emerge dal convegno sul turismo nel Varesotto, merito dell’aeroporto di Malpensa. Poi vi raccontiamo dell’ex sindaco di Cantello che è stato assolto con la formula del non luogo a procedere e di molte altre cose.

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Pubblicato il 07 Maggio 2026
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