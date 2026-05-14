“Miglioriamo l’Openjobmetis per fare strada anche in Europa”
Incontro di fine stagione con i gm Horowitz e Sogolow e con coach Kastritis. Mercato in evoluzione, volontà di sistemare alcuni difetti (compresa la gestione della palla) e obiettivo di affrontare la coppa da protagonisti
Terminati i colloqui di fine stagione con giocatori e staff, è stata la volta dei giornalisti che seguono la squadra e – di riflesso – dei lettori e dei tifosi. Max Horowitz e Zach Sogolow, i general manager della Pallacanestro Varese, e coach Ioannis Kastritis, hanno tracciato il proprio bilancio di fine stagione provando anche a disegnare l’estate e accennando alla squadra che verrà.
Un’estate che inizierà presto – prima di Ferragosto – perché quel brutto avvio di campionato non è stato dimenticato, e perché la partecipazione a una coppa europea (vedremo quale sarà) dovrà essere preparata al meglio, con l’obiettivo di fare bene anche a livello internazionale. Per questo ci sarà la necessità di migliorare una Openjobmetis 2025-26 considerata già positiva («Siamo orgogliosi dei passi avanti e lo abbiamo detto a giocatori e staff») anche se con un esito che non era quello sperato.
Una Openjobmetis che dovrebbe partire fin da subito con la formula del 6+6 e che – parola di GM – lavorerà per ritoccare quegli aspetti che non hanno funzionato. I rimbalzi, certo («anche se le squadre di Kastritis hanno sempre guardato di più a recuperi e stoppate che non a questo aspetto») ma anche l’assenza di un playmaker puro, in grado di passare e muovere meglio la palla.
ITALIAN FIRST
Le decisioni sul blocco italiano sono una priorità immediata, con la necessità e l’obiettivo di avere quattro giocatori pronti a dare un contributo reale. In attesa di capire quale sarà la direzione presa da Librizzi (non ci sono novità: dovesse andare in NCAA si lavora per il ritorno tra un anno), si prosegue a lavorare per provare a tenere Alviti: «Rimaniamo positivi su Davide, ha talento, è cresciuto molto qui – spiega Horowitz – ha giocato bene in questi due anni e ci sono passi avanti che vogliamo fare». Tra le ali prende sempre più corpo l’ipotesi dell’udinese Iris Ikangi ma i gm restano abbottonati a riguardo. Chi potrebbe essere confermato è Max Ladurner, specie con una partecipazione alla coppa che garantisce maggiori minuti di gioco a tutti. «Se qualche giocatore ha già giocato a Varese – spiegano i gm – non c’è problema a riprenderlo perché chi conosce già il nostro ambiente ci può aiutare anche per iniziare bene la stagione, come non è avvenuto quest’anno. Vale per gli italiani e vale per gli stranieri».
RENFRO, IL ROSTER E L’EUROPA
Uno degli stranieri più vicini alla permanenza è probabilmente Nate Renfro che ha espresso la sua volontà di restare (la palla è in mano al club). «Su Renfro ci pendiamo il nostro tempo, abbiamo già parlato con lui – dice Sogolow – e siamo contenti del suo lavoro ma vogliamo che lui metta in campo la stessa aggressività senza preoccuparsi dei falli commessi. Questo dipende anche dal roster che gli metteremo eventualmente attorno e il fatto che parteciperemo alle coppe è senza dubbio un vantaggio perché è la prima cosa che giocatori e agenti ci chiedono».
Paradossalmente, partecipare alla Champions (più difficile) può essere una soluzione migliore per Varese rispetto alla Fiba Europe Cup (più facile) proprio per la raccolta di fondi e la qualità degli ingaggi. «E comunque – sottolinea Horowitz – la nostra volontà è di prendere parte alla Coppa non solo per partecipare ma anche per provare a fare strada. Lo diciamo fin da subito anche ai tifosi: Varese in Europa vuole recitare una parte seria e dare importanza al torneo cui sarà ammessa».
LA ROTTA DI KASTRITIS
A livello tecnico comunque, più di tutto comanderanno le scelte di Ioannis Kastritis: «Il nostro allenatore ha sempre lavorato per creare una squadra che difenda forte – dice Sogolow – Abbiamo fiducia nel suo sistema e ci confrontiamo per il tipo di giocatori che vuole prendere. La priorità restano le sue scelte: quello che è importante per lui, è importante per noi». Dal canto suo il tecnico greco respinge la domanda sulla “inutilità” di Freeman: «Non credo che Allerik sia stato “un giocatore in meno” e sapevamo bene che veniva da un infortunio. Però non è questo il modo che abbiamo noi di fare le cose. Io non guardo a stranieri o italiani, il gruppo è unico, è un “essere vivente” e ogni giorni migliora, peggiora, cambia. Allerik ha fatto parte delle rotazioni, ha lavorato tanto in allenamento e anche questo è servito per fare sì che avvenissero risultati buoni».
LA PROMESSA DI IOANNIS
«Il nostro – conclude Kastritis – è un processo a lungo termine: non importa quali saranno le risorse a disposizione, quel che conta sono cultura, organizzazione e strutture e ciò è molto più importante. Vi garantiamo che i miglioramenti saranno fatti e voi ne sarete orgogliosi. Vogliamo giocare un basket che sia il più completo possibile».
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Tagli alla Electrolux, sciopero anche a Solaro dopo il piano dell’azienda che annuncia 1.700 esuberi
mtn su Zanzi critica le scelte dell'amministrazione per il parco di Biumo: “Non è riqualificazione, è distruzione”
Felice su Nuovo livello del Lago Maggiore, protestano albergatori e gestori di spiagge
Felice su La bici vale miliardi: sei percorsi ciclabili attraversano la provincia di Varese
GrandeFratello su La bici vale miliardi: sei percorsi ciclabili attraversano la provincia di Varese
lenny54 su Nuovo livello del Lago Maggiore, protestano albergatori e gestori di spiagge
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.