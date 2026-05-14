Migrazioni e inclusione: a “La Materia del Giorno” l’esperienza del Tavolo Buona Accoglienza

Venerdì 15 maggio alle 16 la trasmissione “La Materia del Giorno” accenderà i riflettori sull’esperienza del Tavolo Buona Accoglienza, rete nata nel territorio varesino per promuovere pratiche inclusive e una diversa narrazione sul tema delle migrazioni. Ospite della puntata sarà Lorenzo Fronte, che racconterà la nascita del progetto, gli obiettivi del tavolo e le realtà che ne fanno parte.

Il Tavolo Buona Accoglienza nasce dalla volontà condivisa di associazioni e cooperative attive tra Varese e provincia nel settore dell’accoglienza e del supporto alle persone migranti. L’obiettivo è mettere in rete esperienze, competenze e pratiche sviluppate sul territorio per costruire percorsi comuni di inclusione sociale.

Una rete nata dal confronto sulle politiche migratorie

L’esperienza ha preso forma anche grazie alla partecipazione di alcune organizzazioni varesine al “Forum per cambiare l’ordine delle cose”, rete nazionale che riunisce associazioni, attivisti, giuristi e mediatori impegnati nel promuovere un cambiamento delle politiche migratorie italiane.

Da quel percorso è nata l’idea di costruire una rete stabile anche a livello locale, capace di unire volontari, professionisti e attivisti nella definizione di interventi concreti a favore delle persone migranti e nella promozione di politiche sociali più inclusive.

Tredici realtà coinvolte nel Tavolo

Attualmente il Tavolo Buona Accoglienza riunisce tredici organizzazioni tra associazioni e cooperative, molto differenti tra loro per dimensioni, storia e attività, ma accomunate dall’impegno sul tema dell’accoglienza e dell’inclusione.

Nel corso della trasmissione verranno approfondite le attività sviluppate dalla rete e il lavoro quotidiano portato avanti sul territorio varesino.

La Materia del Giorno verrà trasmessa in diretta dalle 16 sui canali social di VareseNews e potrà essere rivista in streaming sul canale Youtube del giornale.