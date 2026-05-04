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Milano, caos e contusi sulla metro a Cadorna: treno frena per evitare un suicidio, stop tra Pagano e Cairoli

Lunedì mattina difficile per chi si sposta in metropolitana, con un convoglio costretto a fermarsi improvvisamente all'altezza di Cadorna e diversi passeggeri rimasti contusi per la brusca frenata

atm metropolitana

Mattinata complicata per i pendolari milanesi a causa di un incidente sulla linea rossa della metropolitana. Intorno alle 8.40 di oggi, lunedì 4 maggio, un treno della M1 ha effettuato una frenata d’emergenza all’altezza della stazione di Cadorna.

L’arresto improvviso del convoglio ha provocato la caduta di diversi passeggeri all’interno dei vagoni, con alcune persone rimaste contuse e comprensibile agitazione tra i presenti. Sul posto sono confluite sei ambulanze, con il supporto di tre equipaggi dell’auto medica, intervenuti in codice giallo. Al momento, secondo le prime informazioni, non si registrano feriti in gravi condizioni. In tutto le persone che hanno avuto bisogno di un’assistenza medica sono 10.

Linea interrotta e disagi

A seguito dell’episodio, Atm ha comunicato la sospensione della linea M1 nel tratto compreso tra Pagano e Cairoli. Interrotti anche i collegamenti con la linea M2 nella stazione di Cadorna.

«Stiamo dando assistenza ad alcuni passeggeri» fa sapere Atm, che invita a seguire gli aggiornamenti attraverso l’app ufficiale. Dopo lo stop ai treni per consentire le operazioni di soccorso, la circolazione è ripresa regolarmente poco dopo le 9,10.

Il motivo della frenata

Alla base della frenata improvvisa ci sarebbe un tentativo di suicidio sui binari, che il macchinista è riuscito a evitare grazie alla manovra d’emergenza.

La situazione alle 10 è in fase di aggiornamento, mentre i tecnici sono al lavoro per ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile.

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Pubblicato il 04 Maggio 2026
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