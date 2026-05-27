Milano Certosa, accertamenti dopo la rissa: rallentamenti e ritardi fino a 50 minuti sui treni
Polizia ferroviaria al lavoro nello scalo dopo l’episodio violento di martedì sera
Mattinata di disagi sulla direttrice ferroviaria Gallarate–Malpensa–Milano Centrale, dove la circolazione risulta fortemente rallentata a seguito degli accertamenti in corso da parte delle forze dell’ordine nei pressi della stazione di Milano Certosa.
Secondo quanto comunicato dai gestori della linea, l’intervento è legato alle attività investigative avviate dalla Polizia Ferroviaria dopo la violenta rissa avvenuta nella serata di martedì nei pressi dello scalo ferroviario.
Per consentire le verifiche e i rilievi nell’area interessata, la circolazione dei convogli sulla direttrice è stata temporaneamente rallentata, con conseguenti ritardi che raggiungono in media i 50 minuti.
La situazione ha reso necessarie anche modifiche di percorso e cancellazioni di alcuni treni, al fine di ripristinare gradualmente la regolarità del servizio.
Disagi che si sommano alle ore di tensione vissute ieri sera, quando nei pressi della stazione si sarebbe verificata una rissa al termine della quale un giovane è rimasto gravemente ferito.
Le informazioni aggiornate sull’andamento dei treni sono disponibili sulle piattaforme ufficiali nella sezione “Real time | Linee e orari – ricerca treno”.
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