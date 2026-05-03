Milano corre e batte ogni record: in 62.500 per la 53esima Stramilano nel ricordo di Alex Zanardi

Un’onda di energia ha travolto Milano domenica 3 maggio, trasformando il centro città in un palcoscenico di sport e condivisione. La 53esima edizione della Stramilano ha polverizzato i primati precedenti, portando in strada oltre 62.500 partecipanti tra atleti professionisti, famiglie e appassionati.

Il ricordo di Alex Zanardi e la partenza

La manifestazione si è aperta con un profondo momento di commozione: un minuto di silenzio dedicato ad Alex Zanardi, simbolo intramontabile di determinazione sportiva. A dare il via ufficiale alle gare è stata la madrina Francesca Lollobrigida, campionessa olimpica di pattinaggio, che ha azionato il tradizionale colpo del Cannone Storico del Reggimento Artiglieria a Cavallo.

I risultati tecnici: Half Marathon da record

La mezza maratona di 21 km, partita da Piazza Castello, ha visto la partecipazione di oltre 10.000 runner su uno dei percorsi più veloci d’Italia.

Podio Maschile: Dominio keniota con Mark Kiptoo al primo posto (01:00:09), seguito da Amon Kiptoo e Philemon Kiplimo Kimaiyo.

Podio Femminile: Vittoria per Jedidah Chepkemoi Sang (01:10:04), davanti a Hilda Jelagat Kiptum ed Esther Yeko Chekwemoi.

Gli Italiani: Da segnalare le ottime prestazioni di Alain Cavagna (01:04:31) e Giulia Sommi (01:20:00), primi tra gli azzurri al traguardo.

Una festa per tutti: 10 km e Stramilanina

Alle 10:00, Piazza Duomo è stata invasa dai partecipanti della 10 km non competitiva, alla presenza del Sottosegretario regionale Federica Picchi e dell’assessora Martina Riva. Poco dopo è scoccata l’ora della Stramilanina, la 5 km dedicata ai più piccoli accompagnati da genitori e nonni.

L’atmosfera è stata animata dalle Fanfare militari, performance acrobatiche dei LiberiDi e dj set lungo il percorso, con l’Arco della Pace trasformato in una grande area festa finale.

Cuore e solidarietà

Oltre allo sport, la Stramilano ha confermato la sua vocazione solidale sostenendo numerose associazioni, tra cui Abio e Dutur Claun, Africa&Sport, i City Angels e il progetto dell’Aeronautica Militare a favore dell’ospedale Buzzi.

I prossimi appuntamenti

Per chi non vuole smettere di correre, l’organizzazione ha già annunciato le date future:

Stramilano Sottozero: 29 novembre 2026.

Stramilano 2027 (54esima edizione): 21 marzo 2027.