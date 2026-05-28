Mina sul palco del Teatro di Varese per beneficenza: concerto tributo il 4 giugno

Una serata di grande musica per due cause concrete. Giovedì 4 giugno alle ore 21 il Teatro di Varese, in piazza Repubblica, ospita “Il più grande tributo a Mina”, concerto benefico organizzato dal Lions Club Varese Europa in collaborazione con gli altri club della Zona A di Varese.

Sul palco salirà Michela Borgia, artista affermata che si esibisce in tutta Italia, accompagnata da una band di quattordici elementi dal vivo. Lo spettacolo ripercorrerà le canzoni più celebri di Mina, la voce più grande e rivoluzionaria della musica italiana, arricchito da aneddoti e storie sul suo straordinario percorso artistico.

Il ricavato della serata ha una destinazione precisa: beneficiario principale è l’associazione Il Basket siamo noi, che utilizzerà i fondi raccolti per riqualificare il campetto da basket nel quartiere di Masnago, nella parte esterna del Campus di Varese. Una quota del ricavato andrà inoltre alla Fondazione LCIF — Lions Clubs International Foundation — il braccio caritatevole del Lions International, attiva dal 1968 con oltre 1,2 miliardi di dollari erogati in migliaia di interventi nel mondo.

«Un’iniziativa benefica così come è nell’anima e nello spirito di Lions Club», ha sottolineato l’assessore Enzo Laforgia, «per favorire un intervento che va a beneficio dell’intera comunità. L’auspicio è che lo spettacolo sia partecipato quanto più possibile».

I commenti

Alberto Ciatti, presidente della Zona A dei Lions di Varese, rilasciato in occasione della presentazione dell’evento benefico: «Siamo molto contenti che gli otto Lions Club di Varese abbiano sposato l’iniziativa promossa dal Lions Club Varese Europa. Quindi tutti gli altri sette club si sono uniti per questa bellissima iniziativa. Questo concerto ha come finalità la raccolta di fondi che, come dicevamo, verranno distribuiti: una parte all’associazione “Basket Siamo Noi” per la riqualificazione del campetto da basket esterno al Campus di Varese, e una parte verrà donata alla nostra fondazione, la LCIF (Lions Clubs International Foundation), che aiuta nel mondo con tante attività. A Varese, ricordiamo, aveva dato un importantissimo contributo per la realizzazione del Parco Gioia a Villa Mylius».

L’assessore alla Cultura del Comune di Varese, Enzo Laforgia, ha espresso il suo plauso e il sostegno dell’amministrazione comunale: «L’amministrazione comunale non può che accogliere con grande favore questa iniziativa che nasce, come è stato ricordato, dalla sinergia di diverse realtà associative che insistono sul territorio e che, anche in questa circostanza, dimostrano una straordinaria sensibilità verso bisogni reali e concreti della nostra comunità. Unire la proposta culturale e musicale – in questo caso con un tributo a una delle grandi voci della storia della musica italiana come Mina – alla solidarietà e alla cura dei beni comuni, come la riqualificazione di spazi dedicati ai giovani e allo sport, è la cifra di come il tessuto civile di Varese sappia rispondere e collaborare con le istituzioni. Per questo patrociniamo convintamente questo appuntamento, invitando i cittadini a partecipare numerosi per sostenere i progetti benefici collegati».

Denis Zambon – presidente Lions Club Varese Europa: «Il Lions Club Varese Europa ha l’onore quest’anno di fare da club capofila a questo splendido evento, che ha visto l’unione e la partecipazione di tutti gli otto club di Varese. Questo concerto ha un obiettivo importante: raccogliere fondi che verranno devoluti in beneficenza. Una parte andrà a supporto della Onlus “Il Basket Siamo Noi” per la riqualificazione del campetto da basket all’aperto del Campus, mentre un’altra quota sarà destinata alla nostra fondazione internazionale, la LCIF. Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare numerosa a questa serata di grande musica e solidarietà».

Sergio Bignamini – Lions Club Varese Europa: «È un’iniziativa che ci rende particolarmente orgogliosi. Portare a Varese, al Teatro Intred, uno spettacolo di questo livello dedicato a Mina non è solo un’operazione culturale, ma un vero atto di sussidiarietà e vicinanza al territorio. La risposta e la coesione di tutti i club Lions della zona dimostrano che quando si fa rete per una causa nobile, i risultati arrivano. Speriamo che il teatro sia pieno, perché ogni singolo biglietto contribuirà a sostenere progetti che lasceranno un segno tangibile nella nostra città, in particolare a favore dei giovani e dello sport».

Umberto Argieri – presidente “Il Basket Siamo Noi”: «Per noi è un motivo di grande orgoglio essere stati scelti come beneficiari di questa importante serata dai Lions di Varese. Il nostro progetto prevede la riqualificazione completa del campetto da basket all’aperto situato all’interno del Campus di Varese, un luogo storico e di aggregazione per tantissimi ragazzi. Vogliamo rimetterlo a nuovo, renderlo sicuro, moderno e fruibile per tutti, restituendo alla città uno spazio di sport e di socialità. Sapere che la comunità si muove attraverso la musica per sostenerci ci dà una grande carica».

Michela Borgia – artista e interprete dello spettacolo: «Interpretare Mina è sempre una grandissima responsabilità e un’emozione immensa, specialmente in una piazza così attenta e legata alla musica come Varese. Questo tributo non vuole essere una semplice imitazione, ma un viaggio all’interno del suo immenso repertorio, accompagnata da una straordinaria Big Band Orchestra. Sapere poi che le nostre note serviranno a fare del bene e a finanziare progetti così importanti sul territorio dà a tutto lo spettacolo un valore aggiunto indescrivibile. Vi aspettiamo il 4 giugno per cantare insieme ed emozionarci per una buona causa».

Il biglietto è a posto unico al costo di 20 euro ed è acquistabile chiamando il numero 348 5258721 oppure direttamente alla cassa del teatro la sera dell’evento. Per maggiori informazioni: lionsclubvareseeuropa.it.