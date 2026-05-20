Minibaseball a Rescaldina: il 31 maggio il concentramento regionale dei Bulls

Domenica 31 maggio il campo sportivo Bassetti di Rescaldina diventerà il centro nevralgico del baseball giovanile lombardo. La società A.S.D. Bulls Rescaldina ospiterà infatti un concentramento di minibaseball, un evento ufficiale organizzato dal Comitato Regionale Lombardia e dedicato interamente ad atlete e atleti di età compresa tra i 5 e gli 8 anni.

La manifestazione vedrà la partecipazione di sette società del territorio, pronte a schierare le proprie giovani leve sul diamante: oltre ai padroni di casa, i Bulls Rescaldina, saranno presenti le delegazioni di Milano ‘46, CABS Seveso, Vikings Malnate, Senago, Rho e Bollate.

Il programma della giornata prevede la formazione di quattro squadre miste, composte da giocatori delle diverse società per favorire l’integrazione e lo spirito sportivo. I miniatleti disputeranno quattro incontri complessivi sul campo di via Roma, con il primo lancio previsto alle ore 10:30 e la conclusione delle attività sul campo fissata per le 14:30.

Accanto alle partite ufficiali, gli organizzatori hanno predisposto una serie di attività collaterali per coinvolgere il pubblico e i residenti. Saranno infatti allestiti un «angolo Arts & Crafts», dedicato a laboratori manuali e creativi, e un tunnel di battuta aperto a tutti i presenti per consentire anche ai non tesserati di misurarsi con la disciplina e provare a colpire la pallina per la prima volta.