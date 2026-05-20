Minibaseball a Rescaldina: il 31 maggio il concentramento regionale dei Bulls
Al campo Bassetti di via Roma si sfidano sette società lombarde con atleti dai 5 agli 8 anni: il programma dell'evento sportivo giovanile
Domenica 31 maggio il campo sportivo Bassetti di Rescaldina diventerà il centro nevralgico del baseball giovanile lombardo. La società A.S.D. Bulls Rescaldina ospiterà infatti un concentramento di minibaseball, un evento ufficiale organizzato dal Comitato Regionale Lombardia e dedicato interamente ad atlete e atleti di età compresa tra i 5 e gli 8 anni.
La manifestazione vedrà la partecipazione di sette società del territorio, pronte a schierare le proprie giovani leve sul diamante: oltre ai padroni di casa, i Bulls Rescaldina, saranno presenti le delegazioni di Milano ‘46, CABS Seveso, Vikings Malnate, Senago, Rho e Bollate.
Il programma della giornata prevede la formazione di quattro squadre miste, composte da giocatori delle diverse società per favorire l’integrazione e lo spirito sportivo. I miniatleti disputeranno quattro incontri complessivi sul campo di via Roma, con il primo lancio previsto alle ore 10:30 e la conclusione delle attività sul campo fissata per le 14:30.
Accanto alle partite ufficiali, gli organizzatori hanno predisposto una serie di attività collaterali per coinvolgere il pubblico e i residenti. Saranno infatti allestiti un «angolo Arts & Crafts», dedicato a laboratori manuali e creativi, e un tunnel di battuta aperto a tutti i presenti per consentire anche ai non tesserati di misurarsi con la disciplina e provare a colpire la pallina per la prima volta.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Bustocco-71 su Code e disagi sulla provinciale del lago: i lavori di asfaltatura bloccano il traffico tra Buguggiate e le autostrade
principe.rosso su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Viacolvento su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Felice su Dormiva in un bivacco nel bosco a Tradate con oltre 100 dosi di droga ma viene assolto dall’accusa di spaccio
Bustocco-71 su Auto perde il controllo e sfonda un cancello in via Vanetti a Varese
Felice su Tagli alla Electrolux, sciopero anche a Solaro dopo il piano dell’azienda che annuncia 1.700 esuberi
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.