“Minori al sicuro”, a Varese la prima Panchina Bianca dedicata al numero 114

Ai Giardini Estensi di Varese arriva la prima “Panchina Bianca 114 – Emergenza Infanzia Adolescenza”, un’iniziativa che punta a rompere il silenzio sugli abusi sui minori e a far conoscere strumenti concreti per chiedere aiuto. L’inaugurazione del progetto, promosso dal Comitato VareseSi-Cura con il patrocinio del Comune di Varese, è in programma martedì 5 maggio alle 10, in occasione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia.

L’inaugurazione rappresenta un unicum a livello nazionale. L’idea, nata nel 2024, prende forma quest’anno con l’obiettivo di accendere i riflettori su un fenomeno in crescita e spesso nascosto. Al centro del progetto c’è il Numero di pubblica utilità 114, attivo 24 ore su 24 e gestito da Telefono Azzurro, che offre supporto immediato sia ai minori vittime di violenza sia agli adulti che vogliono segnalare situazioni di rischio.

Un fenomeno in crescita

I dati più recenti confermano la dimensione strutturale del problema. La terza indagine nazionale sul maltrattamento e abuso, realizzata da AGIA, CISMAI e Terre des Hommes, evidenzia numeri in aumento:

–oltre 113 mila minorenni seguiti dai servizi sociali per maltrattamenti

-13 minori ogni mille residenti coinvolti, con un aumento del 58% rispetto al 2018

-nell’87% dei casi le violenze avvengono in ambito familiare

-il 40% delle vittime subisce più forme di abuso

Un dato particolarmente significativo riguarda la difficoltà di intercettare precocemente le situazioni di rischio: più della metà delle segnalazioni arriva dall’autorità giudiziaria, mentre solo l’1% proviene dai pediatri. Anche la fascia 0-5 anni risulta sottorappresentata, segno di una criticità nell’individuazione tempestiva dei casi.

Un progetto più ampio

La panchina bianca rappresenta solo il primo passo di un progetto più ampio dal titolo “Minori al sicuro diventano adulti sicuri”. L’obiettivo del Comitato VareseSi-Cura è promuovere una rete tra istituzioni, forze dell’ordine, scuole e ospedali attraverso nuovi protocolli di intesa.

«È tempo di passare da una logica emergenziale a una preventiva e strutturale – spiegano dal Comitato – per evitare che le conseguenze degli abusi si trascinino nel tempo, con ricadute sulla salute fisica e mentale delle persone».

La collaborazione sul territorio

L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione di diverse realtà del territorio. Il Comune di Varese ha messo a disposizione lo spazio nei Giardini Estensi e ha sostenuto il progetto attraverso il Dipartimento Pari Opportunità e Servizi Educativi e il settore Verde Pubblico.

Un contributo importante è arrivato anche dal Liceo Artistico Frattini: le studentesse e gli studenti della classe IV B indirizzo figurativo hanno realizzato il progetto grafico e la tinteggiatura della panchina, coordinati dalla professoressa Micali. Tra i sostenitori anche l’associazione METI.org ed Edilizia Acrobatica, che hanno fornito i materiali necessari.

Un segnale per la comunità

«La panchina bianca vuole essere un simbolo visibile e permanente – aggiungono i promotori del progetto – un invito a non voltarsi dall’altra parte e a conoscere gli strumenti di aiuto disponibili. L’obiettivo è fare in modo che nessun minore si senta solo e che sempre più persone sappiano a chi rivolgersi in caso di bisogno».