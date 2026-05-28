Lavena Ponte Tresa
Moda e musica sul lungolago di Lavena Ponte Tresa con il Fashion Day
Il lungolago della Bröa ospita la terza edizione dell’evento dedicato alla moda con le creazioni degli studenti di Varese, Busto Arsizio e Lugano e una serata finale di musica sul lago
Sabato 6 giugno torna sul lungolago della Bröa il “Fashion Day Lavena Ponte Tresa”. Dalle 17 la terza edizione dell’evento porta sul Ceresio una serata dedicata alla moda, alla musica e ai giovani talenti del territorio. (la foto è di Marino Foina)
La manifestazione si svolge sulla nuova passeggiata affacciata sul lago e coinvolge scuole di moda, istituti professionali e realtà locali in un appuntamento che unisce creatività, spettacolo e intrattenimento.
Protagoniste della serata saranno le collezioni realizzate dagli studenti degli istituti Newton di Varese, Olga Fiorini di Busto Arsizio e della Scuola di Moda di Lugano. I capi sfileranno lungo il lungolago della Bröa, trasformato per l’occasione in una passerella a cielo aperto.
L’iniziativa punta a valorizzare il lavoro creativo dei giovani e a creare un momento di incontro tra formazione, moda e territorio. Alla sfilata partecipa anche la Nazionale Modelle.
L’evento è promosso dal Comune di Lavena Ponte Tresa in collaborazione con Confcommercio Ascom Luino e con il supporto di diverse realtà del territorio.
Dopo la sfilata spazio alla musica con il Music Party ospitato da K21. La colonna sonora della serata sarà affidata a Dj Rossella Di Pierro, con la voce di Thomas Incontri. L’appuntamento si inserisce nel calendario delle iniziative estive del territorio del Lago Ceresio e punta a richiamare pubblico anche dal vicino Canton Ticino.
Fashion Day si conferma così un evento dedicato alla promozione dei giovani talenti della moda e delle scuole specializzate, in una location che negli ultimi anni è diventata uno dei punti simbolo del lungolago di Lavena Ponte Tresa.
La partecipazione è libera.