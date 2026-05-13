Modellismo ferroviario protagonista a Porto Ceresio con “Piccoli Binari sul Ceresio”

Porto Ceresio si trasforma per un fine settimana nella capitale del modellismo ferroviario. Da venerdì 15 a domenica 17 maggio, la Palazzina della Cultura ospiterà la settima edizione di «Piccoli Binari sul Ceresio», un evento che promette di affascinare visitatori di tutte le età con i dettagliati mondi in miniatura realizzati dall’Associazione Amici Scala N (ASN).

Il fascino dei treni in miniatura

Al centro dell’esposizione, allestita nella Sala Salvatore Ferrara, ci sarà il grande plastico modulare dell’associazione, accompagnato da una serie di diorami che riproducono con estrema precisione paesaggi e convogli ferroviari. La mostra offre uno sguardo privilegiato sul mondo della Scala N (rapporto 1:160), dove la maestria tecnica si sposa con la passione per la storia delle ferrovie.

Attività per i più piccoli e gioco

L’iniziativa non è pensata solo per i collezionisti esperti, ma punta a coinvolgere attivamente le famiglie. Per i bambini sono state infatti ideate delle divertenti sessioni di gioco denominate “Caccia alla scenetta”, un modo stimolante per invitare i più piccoli a osservare con attenzione i minimi dettagli dei plastici alla ricerca di particolari curiosi e animazioni nascoste tra i binari.

Orari e modalità di accesso

L’ingresso alla mostra è libero e gratuito per tutti i giorni della manifestazione. L’inaugurazione è prevista per venerdì 15 maggio con apertura dalle 15:00 alle 19:00. Nelle giornate di sabato 16 e domenica 17 maggio, invece, l’esposizione osserverà l’orario continuato dalle 10:00 alle 19:00, permettendo così a cittadini e turisti di godersi lo spettacolo dei trenini in movimento durante tutto l’arco della giornata.

Collaborazioni e territorio

L’evento è patrocinato dal Comune di Porto Ceresio e vede la collaborazione della Biblioteca Comunale. La settima edizione di «Piccoli Binari sul Ceresio» consolida il legame tra l’Associazione Nazionale Amici Scala N e il territorio lacustre, offrendo un momento di svago culturale che valorizza gli spazi della Palazzina della Cultura di piazza Luraschi, confermandosi un appuntamento fisso nel calendario delle manifestazioni locali.