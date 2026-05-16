Modena, travolge pedoni con l’auto e poi fugge. Almeno sette feriti

Sette feriti, di cui almeno due in gravissime condizioni, nella città di Modena: nel pomeriggio di sabato una persona in auto ha investito i pedoni in pieno centro città, in via Emilia verso porta Bologna-Largo Garibaldi.

È successo alle 16:30 ed è certo che si tratti di un atto volontario: l’auto è arrivata a grande velocità da largo di Porta Bologna. Dopo aver investito i pedoni, il veicolo è finito contro la vetrina di un negozio e l’uomo alla guida ha cercato di fuggire.

Ha ferito con un coltello una persona che cercava di fermarlo ed è stato successivamente bloccato. Si tratterebbe di un trentenne di origine straniera, di seconda generazione.

Le notizie sui feriti sono in evoluzione.