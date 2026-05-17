Monopattini, la Lega attacca: «Basta giungla urbana». Angei chiede controlli su sharing e privati

Stop all’“anarchia” dei monopattini elettrici e controlli immediati su mezzi privati e flotte in sharing. È questo il contenuto dell’interrogazione presentata da Stefano Angei, vicecapogruppo della Lega nel Consiglio comunale di Varese, all’indomani dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni nazionali sulla circolazione dei monopattini elettrici.

Dal 17 maggio 2026, è infatti operativo l’obbligo del contrassegno identificativo da applicare in modo visibile sul mezzo. La stretta normativa prevede inoltre il casco obbligatorio per tutti i conducenti, il divieto assoluto di circolare contromano o sui marciapiedi e, dal 16 luglio prossimo, anche l’obbligo di assicurazione Rc.

LE VERIFICHE VANNO FATTE

Secondo Angei, le nuove regole devono tradursi in un piano concreto di verifiche e sanzioni. «Le nostre strade e i nostri marciapiedi non possono continuare a essere una giungla urbana dove i monopattini sfrecciano a tutta velocità e senza alcuna regola», dichiara il consigliere leghista, che pone al centro «la tutela degli utenti deboli della strada: anziani, famiglie con passeggini, disabili e pedoni».

L’interrogazione è rivolta al sindaco e agli assessori competenti e punta a chiarire quali misure Palazzo Estense intenda adottare per garantire il rispetto delle nuove norme. Tra i punti principali figura la richiesta di dati sulle segnalazioni e sulle sanzioni già elevate dalla Polizia Locale per infrazioni come circolazione sui marciapiedi, guida contromano o mancato utilizzo del casco.

CONTROLLI ANCHE AL SERVIZIO DI SHARING

La Lega chiede inoltre verifiche sul rispetto dell’obbligo di contrassegno identificativo, sia per i monopattini in sharing sia per quelli privati, con controlli mirati sui mezzi sprovvisti della nuova “targa”. Particolare attenzione viene riservata anche al servizio di sharing. Angei sollecita infatti un adeguamento dei contratti con il gestore privato per garantire geofencing, limitatori di velocità e penali in caso di inadempienze. Infine, il consigliere domanda chiarimenti sulle campagne informative e sulle misure di tutela previste nel periodo transitorio che precede l’entrata in vigore dell’obbligo assicurativo. «L’Amministrazione ha il dovere di garantire che Varese sia una città sicura e vivibile per tutti – conclude Angei –. Sull’incolumità dei pedoni e sulla sicurezza stradale dei varesini, la tolleranza verso chi ignora le regole deve essere pari a zeroı».