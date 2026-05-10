Monsignor Molinari lascia Seregno: al suo posto nominato Don Luca Violoni

Nuovo arrivo nella Comunità pastorale “Sant’Antonio Abate” di Varese. L’arcivescovo di Milano monsignor Mario Delpini ha accolto le dimissioni, per ragioni di età, di monsignor Bruno Molinari, dall’incarico di prevosto di Seregno e responsabile della Comunità pastorale “San Giovanni Paolo II”, chiedendogli di proseguire il suo servizio pastorale proprio a Varese.

La comunicazione è arrivata attraverso una lettera firmata dal vicario episcopale di Varese don Franco Gallivanonе e indirizzata ai fedeli della comunità varesina.

Don Bruno Molinari arriva nel centro di Varese

Monsignor Molinari, classe 1950, (foto sotto) approderà dunque nella Comunità pastorale che comprende le parrocchie del centro cittadino. Nel messaggio inviato ai fedeli si sottolinea «il prezioso servizio svolto in questi anni» dal sacerdote e la sua disponibilità «a lasciare comunità cui è profondamente legato per disporsi con prontezza a servire la Chiesa in un altro contesto».

Don Gallivanonе invita inoltre sacerdoti e fedeli ad accompagnare il nuovo ingresso «con identica disponibilità nell’accogliere e nell’accompagnare monsignor Molinari in questo delicato passaggio».

Il legame di don Luca Violoni con Varese

Nuovo prevosto di Seregno sarà don Luca Violoni, per anni volto conosciuto della Chiesa varesina prima del suo trasferimento a Milano.

Don Violoni è stato fino al 2001 vicario della parrocchia Santi Pietro e Paolo a Masnago e ha svolto l’incarico di assistente spirituale dell’università degli studi dell’Insubria, insegnando anche in due licei ed occupandosi della pastorale scolastica e del coordinamento della pastorale giovanile. Solo successivamente aveva lasciato la città per assumere nuovi incarichi nel capoluogo lombardo.

L’arrivo di monsignor Molinari rappresenta quindi una nuova fase per la Comunità pastorale del centro di Varese, in continuità con un percorso che negli ultimi anni ha visto figure molto legate alla vita religiosa e sociale della città.