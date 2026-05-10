Mornago apre “Estate Insieme 2026” con una serata di teatro e comicità dialettale
All’Anfiteatro di Vinago una serata gratuita dedicata al teatro comico con la compagnia “Gnocc e Purpett” e un susseguirsi di equivoci e situazioni esilaranti
Sabato 23 maggio l’Anfiteatro di Vinago ospita la commedia brillante “Trii végg cerchen miee” della compagnia “Gnocc e Purpett”. Ingresso libero e raccolta fondi a favore dell’Associazione Genitori Mornago.
Si apre all’insegna del sorriso il calendario di “Estate Insieme 2026” a Mornago. Sabato 23 maggio, alle 20.30, l’Anfiteatro di Vinago in piazza Giovanni XXIII ospiterà la commedia dialettale brillante “Trii végg cerchen miee”, proposta dalla compagnia “Gnocc e Purpett”.
Lo spettacolo, scritto da Lionello Turrini e diretto da Monica Brocca, racconta le vicende di tre anziani amici – due vedovi e uno scapolo – che trascorrono il tempo seduti su una panchina, fantasticando su giovinezza, fortuna e conquiste amorose. Da un’improbabile vincita nascono situazioni comiche ed equivoci che coinvolgono personaggi stravaganti tra zitelle, badanti e registi.
L’iniziativa è promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Mornago insieme alla Polisportiva Vinago. L’ingresso sarà libero e durante la serata verranno raccolti fondi a favore dell’Associazione Genitori Mornago.
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