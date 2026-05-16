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Mornago, apre la fiera al coperto con sede fissa: sold out di curiosi all’inaugurazione

Ogni sabato e domenica in via Stazione 115: 64 stand tra vintage, artigianato e creatività. Navetta gratuita da Varese dalla prossima domenica

Mercatino al coperto di Mornago

È stata una mattinata di folla e curiosità quella che ha segnato oggi, sabato 16 maggio, l’apertura della prima fiera italiana al coperto con sede fissa. In via Stazione 115 a Mornago, il nuovo spazio voluto da Claudia Vacondio, organizzatrice di eventi e titolare del Mercatino dell’Usato di Margò, ha accolto fin dalle prime ore una grande affluenza di visitatori, a conferma dell’interesse che il progetto aveva già suscitato nei giorni scorsi.

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Inaugurata a Mornago la prima fiera al coperto con sede fissa in Italia 4 di 19
Mercatino al coperto di Mornago
Mercatino al coperto di Mornago
Mercatino al coperto di Mornago
Mercatino al coperto di Mornago

Mille metri quadrati completamente climatizzati, 64 stand in rotazione ogni weekend e un’offerta che spazia dall’abbigliamento vintage all’oggettistica, dai gioielli artigianali ai complementi d’arredo: la fiera si propone come appuntamento fisso per gli appassionati di artigianato e creatività della provincia di Varese e non solo. La rotazione degli espositori è uno degli elementi distintivi del progetto: ogni fine settimana l’offerta cambia, incentivando i visitatori a tornare.

Lo spazio è pensato anche per le famiglie: i bambini hanno a disposizione un’area dedicata con gonfiabile, mentre all’interno è prevista una vera e propria scuola di artigianato, con laboratori e dimostrazioni pratiche di tecniche manuali tradizionali — dall’intreccio dei cesti alla maglia e all’uncinetto.

La fiera è facilmente raggiungibile ed è dotata di ampio parcheggio. Per chi viene da Varese, dalla prossima domenica 17 maggio sarà attivo ogni domenica un servizio navetta gratuito con partenza da piazza Monte Grappa alle 9.30 e rientro alle 11.30. Gli artigiani e gli espositori interessati a partecipare possono aderire con una quota di 35 euro. Per informazioni: 0331 315761.

Mercatino al coperto di Mornago

Nasce a Mornago la prima fiera al coperto con sede fissa in Italia: artigianato, vintage e creatività ogni weekend

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Pubblicato il 16 Maggio 2026
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