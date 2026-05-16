Mornago, apre la fiera al coperto con sede fissa: sold out di curiosi all’inaugurazione

È stata una mattinata di folla e curiosità quella che ha segnato oggi, sabato 16 maggio, l’apertura della prima fiera italiana al coperto con sede fissa. In via Stazione 115 a Mornago, il nuovo spazio voluto da Claudia Vacondio, organizzatrice di eventi e titolare del Mercatino dell’Usato di Margò, ha accolto fin dalle prime ore una grande affluenza di visitatori, a conferma dell’interesse che il progetto aveva già suscitato nei giorni scorsi.

Galleria fotografica Inaugurata a Mornago la prima fiera al coperto con sede fissa in Italia 4 di 19

Mille metri quadrati completamente climatizzati, 64 stand in rotazione ogni weekend e un’offerta che spazia dall’abbigliamento vintage all’oggettistica, dai gioielli artigianali ai complementi d’arredo: la fiera si propone come appuntamento fisso per gli appassionati di artigianato e creatività della provincia di Varese e non solo. La rotazione degli espositori è uno degli elementi distintivi del progetto: ogni fine settimana l’offerta cambia, incentivando i visitatori a tornare.

Lo spazio è pensato anche per le famiglie: i bambini hanno a disposizione un’area dedicata con gonfiabile, mentre all’interno è prevista una vera e propria scuola di artigianato, con laboratori e dimostrazioni pratiche di tecniche manuali tradizionali — dall’intreccio dei cesti alla maglia e all’uncinetto.

La fiera è facilmente raggiungibile ed è dotata di ampio parcheggio. Per chi viene da Varese, dalla prossima domenica 17 maggio sarà attivo ogni domenica un servizio navetta gratuito con partenza da piazza Monte Grappa alle 9.30 e rientro alle 11.30. Gli artigiani e gli espositori interessati a partecipare possono aderire con una quota di 35 euro. Per informazioni: 0331 315761.