Morosoccer 2026: sport, solidarietà, musica e grigliate all’oratorio di Morosolo

Dal 12 al 14 giugno l’oratorio di Morosolo si trasforma in un villaggio sportivo e gastronomico con tornei di calcio, basket e petanque, live music e un ricco programma per grandi e piccoli

Torna uno degli appuntamenti più attesi dell’estate varesina. Dal 12 al 14 giugno l’oratorio di Morosolo, in piazza Giovanni XXIII a Casciago, ospiterà la nuova edizione del Morosoccer, la manifestazione organizzata dall’associazione Bidone — attiva dal 2001 — con il patrocinio del Comune, che unisce sport, cucina e intrattenimento in un unico grande evento di comunità.

I tornei

Il cuore sportivo della manifestazione è il torneo di calcio 7vs7, in programma venerdì 12 e sabato 13 giugno: 8 squadre in lizza con partite a tutte le ore venerdì sera e sabato dalle 14 alle 22, quando ci sarà la finalissima. Sabato pomeriggio, alle 15.00, si aggiungono il torneo di petanque e a seguire quello di basket 3vs3 (iscrizioni sul posto). La domenica mattina, dalle 9.00, sarà invece dedicata al torneo di calcio per i più piccoli in una giornata dedicata al divertimento e alla passione per il calcio.

Il programma serale

Venerdì 12 si parte alle 21.00 con la musica live della LeDelay Band e l’apertura del chiringuito. Il menù del venerdì propone fritto misto e porchetta.

Sabato 13 il pomeriggio si apre alle 14.00 con un corso di BBQ (iscrizioni via mail ad asdbidone@gmail.com), seguito dalle 18.00 con l’apertura del chiringuito e dalle 19.00 con lo show de Il Cervellone (iscrizioni al numero 349 464 9499).

In serata, dalle 21.00, si canta e si balla con il karaoke di Ariele Frizzante. A tavola il protagonista sarà il barbecue, con costine e pulled pork. Per chi arriva in auto, sabato sera è attivo un servizio navetta gratuito dai parcheggi in zona stazione ferroviaria.

La domenica (14 giugno) si apre con una caccia fotografica alle 10.00, seguita alle 11.00 da una lezione gratuita di pilates. Nel pomeriggio, alle 14.00, estrazione della lotteria a favore de “La Casa del Giocattolo”. Il menù domenicale punta su smash burger e porchetta.

Per tutta la durata della festa non mancheranno i classici dello stand gastronomico: salamelle, patatine, tomini, pannocchie e birra. Tutte le informazioni sono disponibili sui canali social @morosoccer o qui http://bidone-morosoccer.it/.