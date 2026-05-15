Morti sul lavoro e prevenzione: il PD porta il dibattito a Palazzo Pirelli
Lunedì 18 maggio un convegno per analizzare la sicurezza in Lombardia. Samuele Astuti: «Servono impegni concreti e nuove prospettive per la nostra regione»
La sicurezza sul lavoro resta una delle ferite aperte della Lombardia e il Partito Democratico riporta il tema al centro dell’agenda politica regionale. Lunedì 18 maggio, alle ore 17:00, la Sala Ghilardotti di Palazzo Pirelli ospiterà il convegno dal titolo “Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Prospettive e impegni per la Lombardia”.
L’incontro, promosso dal gruppo regionale dem, punta a fare il punto sulle criticità del sistema produttivo lombardo e sulle strategie necessarie per arginare la piaga degli infortuni e delle morti bianche.
Il confronto tra politica, sindacati e imprese
I lavori saranno introdotti da Samuele Astuti, consigliere regionale ed ex presidente della Commissione d’inchiesta regionale sulla Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che negli ultimi anni ha monitorato da vicino l’evoluzione del fenomeno sul territorio.
Ad aprire l’evento saranno i saluti istituzionali del capogruppo Pierfrancesco Majorino e della segretaria regionale PD Silvia Roggiani. Il tavolo dei relatori vedrà una rappresentanza trasversale del mondo sindacale e datoriale, con gli interventi di Giulio Fossati (CGIL Lombardia), Sabria Sharif (CISL Milano Metropoli), Eloisa Dacquino (UIL Lombardia) e Gabriele Zeppa, direttore dell’area Sicurezza sul lavoro di Assolombarda.
Ricerca e istituzioni a sistema
Il dibattito si avvarrà anche del contributo scientifico di Fabio Conti, professore dell’Università dell’Insubria, e del punto di vista politico dei consiglieri Paolo Romano, Roberta Vallacchi e Onorio Rosati (AVS).
Le conclusioni saranno affidate a un collegamento da remoto con Chiara Gribaudo, deputata e presidente della Commissione d’inchiesta sulle condizioni del lavoro in Italia, per tracciare una linea di congiunzione tra le istanze territoriali lombarde e le politiche nazionali.
L’obiettivo dichiarato del convegno è trasformare l’analisi dei dati in “impegni per la Lombardia”, sollecitando la giunta regionale a investire maggiormente in controlli, formazione e prevenzione in quella che è la regione più produttiva, ma anche tra le più colpite dagli incidenti sul lavoro in Italia.
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