Morto Carlin Petrini, fondatore di Slow Food

Si è spento a 76 anni Carlo Petrini, conosciuto da tutti come “Carlin”, fondatore del movimento internazionale Slow Food. Petrini è morto nella sua casa di Bra, in provincia di Cuneo, lasciando un vuoto enorme nel mondo della cultura gastronomica, dell’ambiente e dell’agricoltura sostenibile (foto Bruno Cordioli).

Nato nel 1949, Petrini aveva rivoluzionato il modo di parlare di cibo, trasformandolo non solo in piacere, ma anche in responsabilità sociale e ambientale. Nel 1986 fondò Slow Food come risposta alla diffusione del fast food e dell’omologazione alimentare, promuovendo un’idea di alimentazione “buona, pulita e giusta”.

Grazie alla sua visione nacquero progetti diventati simboli internazionali della sostenibilità, come Terra Madre e l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Negli anni Petrini è diventato una delle figure italiane più conosciute nel mondo per la difesa della biodiversità, dei piccoli produttori e delle tradizioni locali.

Il suo motto, “Chi semina utopia raccoglie realtà”, riassume perfettamente il pensiero di un uomo che ha dedicato la vita alla tutela del pianeta e del cibo di qualità. Con la sua scomparsa se ne va uno dei grandi protagonisti della cultura italiana contemporanea.

Il ricordo di Slow Food