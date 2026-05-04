“Mostriamoci!”: a Busto Arsizio l’esposizione collettiva degli artisti del Centro Artecultura Bustese

Il Centro Artecultura Bustese (CAB) celebra la chiusura dell’anno didattico con la mostra collettiva “Mostriamoci!”, un evento che porta nelle sale della galleria cittadina le opere realizzate dagli allievi dei numerosi corsi attivati dall’associazione. L’appuntamento, fissato per domenica 10 maggio presso la galleria Il Cortiletto in piazza Santa Maria a Busto Arsizio, rappresenta un momento di sintesi del percorso formativo che ha coinvolto decine di appassionati nelle arti applicate.

Un riconoscimento al talento degli allievi

La mostra vede la partecipazione di 40 allievi che esporranno i lavori più riusciti portati a termine durante i laboratori stagionali. Il percorso espositivo si presenta particolarmente variegato, toccando i diversi linguaggi espressivi insegnati all’interno del centro: dal disegno e la pittura (sia classica che astratta) all’acquerello, passando per le ceramiche, la tecnica Tiffany e l’arte alternativa con i libri d’artista.

La filosofia del Centro Artecultura Bustese

Fondata nel 1977, l’associazione ha come scopo primario la diffusione dell’arte in ogni sua forma e, dopo oltre quarant’anni di attività, si conferma una realtà formativa consolidata per tutto il territorio bustese. I corsi, che spaziano dalla manipolazione dell’argilla all’intarsio ligneo fino alla scrittura creativa, attirano ogni anno numerosi frequentatori desiderosi di mettersi in gioco con la propria creatività.

Condivisione e crescita artistica

L’esposizione non è solo una vetrina, ma un tassello fondamentale del progetto educativo del CAB. «È una consuetudine del CAB organizzare, a fine anno, un’esposizione dedicata agli allievi: un momento di festa e di condivisione, ma anche un riconoscimento per i docenti», sottolinea Maria Cristina Limido, presidente del Centro Artecultura Bustese. Secondo la presidente, l’iniziativa serve ad accompagnare la crescita degli iscritti affinché, una volta preparati, possano unirsi al gruppo storico dei soci artisti.

Orari e dettagli dell’inaugurazione

L’inaugurazione ufficiale di “Mostriamoci!” si terrà domenica 10 maggio alle ore 10.30. La mostra resterà aperta al pubblico per l’intera giornata di domenica, osservando i seguenti orari: la mattina dalle 10.00 alle 13.00 e il pomeriggio dalle 15.00 alle 19.00. Per chi volesse approfondire le attività del centro, sono attivi i canali social e il sito ufficiale dell’associazione.