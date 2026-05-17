Moto vintage e solidarietà: il Varesotto celebra la Distinguished Gentleman’s Ride

Eleganza, motori e solidarietà hanno attraversato oggi le strade del Varesotto con la nuova edizione della Distinguished Gentleman’s Ride, l’evento internazionale che unisce la passione per le moto classiche alla sensibilizzazione sulla salute maschile. Partiti dal lungolago di Angera, centinaia di motociclisti in abiti vintage ed eleganti hanno dato vita a una suggestiva parata tra café racer, moto d’epoca e modern classic, regalando colori e atmosfera a tutto il territorio.

Il corteo ha poi raggiunto Volandia, a Somma Lombardo, dove la giornata è proseguita tra musica, momenti conviviali e iniziative dedicate ai partecipanti e al pubblico. La Distinguished Gentleman’s Ride nasce con l’obiettivo di raccogliere fondi e promuovere la prevenzione del tumore alla prostata e il benessere mentale maschile, trasformando la passione per le due ruote in un messaggio concreto di solidarietà. Nata nel 2012 in Australia, oggi coinvolge migliaia di riders in oltre cento Paesi del mondo. Anche l’edizione varesina ha confermato una grande partecipazione, diventando ancora una volta un appuntamento capace di unire stile, passione e impegno sociale in una cornice spettacolare tra lago, motori e convivialità.