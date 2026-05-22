Motori, musica e schiuma: Crosio della Valle si prepara al Raduno dei Trattori

Crosio della Valle si prepara ad ospitare un evento che mescola radici agricole e voglia di stare insieme.

Il 6 giugno 2026, a partire dalle 18, il piccolo comune ospita il Raduno Trattori 2026 – Trattori in Valle, organizzato dall’APS Crosio con il patrocinio del Comune.

Il programma prende il via davanti al Municipio, dove sarà allestita l’esposizione di trattori e mezzi agricoli: un’occasione per avvicinarsi a macchine che raccontano il lavoro della terra, spesso lontano dalla quotidianità di chi vive i paesi della provincia. Mezz’ora dopo, alle 18.30, spazio ai giochi contadini, pensati per coinvolgere grandi e piccoli in attività legate alla tradizione rurale.

Alle 19 aprono gli stand gastronomici, con piadina e birra e la musica dal vivo accompagna la serata. Per i bambini ci sono i gonfiabili; per chi ama cantare, il karaoke. Il DJ set è affidato a “Il Baffo”.

A chiudere la notte, alle 21, lo schiuma party: l’ingresso costa 3 euro.

L’evento è a ingresso libero per tutta la parte pomeridiana e serale, con la sola eccezione della festa finale.