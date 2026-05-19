Movimento Angelo Vidoletti, nominati i referenti territoriali a Varese e i responsabili tematici

Il Movimento Angelo Vidoletti (MAV) ha dato vita a una organizzazione interna in vista della campagna elettorale per le amministrative del Comune di Varese in programma tra un anno. Nel corso di una riunione operativa, il movimento guidato da Stefania Bardelli e dal coordinatore Massimo Piccinelli ha definito la propria struttura e tracciato le priorità politiche dei prossimi mesi.

L’obiettivo dichiarato è costruire una presenza stabile sul territorio attraverso una rete di referenti territoriali e responsabili tematici incaricati di raccogliere segnalazioni dai quartieri, individuare criticità e avanzare proposte.

Nel corso dell’incontro sono stati assegnati i primi incarichi operativi. Chiara De Giorgio seguirà i temi di scuola e famiglia, mentre la 18enne Sara Russo sarà il riferimento per le politiche giovanili. Marco Cosentino si occuperà di sanità, Giuseppe Piu della sicurezza ed Emanuele Michelon dei progetti legati allo sviluppo e alla valorizzazione del lago di Varese.

Parallelamente, il movimento ha avviato anche una suddivisione territoriale. Miriam Lamparelli sarà referente per l’area di viale Belforte, Luca Arrigoni seguirà il quartiere di Giubiano e Giacomo Piercola sarà il punto di riferimento per viale Borri.

«Il MAV non nasce per occupare spazi vuoti della politica, ma per riempire il vuoto di idee che oggi domina a Varese – spiega in un comunicato Stefania Bardelli – Mentre centrosinistra e centrodestra galleggiano senza una visione, senza contenuti e persino senza sapere chi guiderà i rispettivi schieramenti, noi siamo già al lavoro sui temi reali: sicurezza, quartieri, commercio, mobilità e qualità della vita. I cittadini sono stanchi di giochi di palazzo e candidature costruite all’ultimo nei retrobottega».

Sulla stessa linea il coordinatore Massimo Piccinelli: «A Varese le coalizioni brancolano nel buio sia sulle persone sia sui programmi. Noi scegliamo una strada diversa: organizzarci, ascoltare il territorio e prepararci seriamente. Il MAV non sarà il contenitore delle ambizioni personali di qualcuno, ma una squadra radicata e competente che vuole riportare concretezza e coraggio nel dibattito pubblico».

Il movimento ha inoltre annunciato che nelle prossime settimane proseguirà il lavoro di ampliamento della struttura e dei gruppi di lavoro. Già fissati due appuntamenti pubblici per il 12 e il 13 giugno, dedicati rispettivamente ai temi della famiglia e della sanità.