Mozart protagonista a Gorla Minore con Orchestra dell’Accademia e Coro Amadeus

L’Orchestra dell’Accademia e il Coro Sinfonico Amadeus saranno protagonisti venerdì 29 maggio alle 21 nella chiesa di San Lorenzo a Gorla Minore del concerto “Come pietre vive”, appuntamento dedicato al repertorio sacro del classicismo viennese e organizzato in occasione dell’anniversario della chiesa.

Al centro della serata ci sarà la “Trinitatis Messe” K167 di Wolfgang Amadeus Mozart, una delle opere sacre più significative della produzione giovanile del compositore salisburghese. Scritta nel 1773, quando Mozart aveva appena 17 anni, la messa riflette l’influenza del viaggio in Italia e delle esperienze musicali maturate a Milano.

La “Trinitatis Messe” di Mozart

«Composta nel 1773, quando Mozart aveva appena 17 anni, questa messa nasce in un momento particolare della sua vita: il ritorno dall’ultimo viaggio in Italia, a Milano in particolare, un’esperienza che aveva profondamente influenzato il suo linguaggio musicale» spiega il maestro Marco Raimondi. «Si tratta di una “messa breve e solenne” (missa brevis et solemnis): un apparente ossimoro che racchiude la sua natura. Da un lato è compatta nella durata e nella struttura, dall’altro è impreziosita da un organico orchestrale ricco, che conferisce un carattere festoso e solenne».

L’opera si caratterizza per il ruolo centrale del coro, senza la presenza di cantanti solisti, e per un linguaggio musicale diretto e luminoso, pensato per accompagnare la liturgia con immediatezza espressiva e grande impatto emotivo.

L’impegno culturale dell’Ensemble Amadeus

L’iniziativa rientra nell’attività dell’Ensemble Amadeus, associazione attiva dal 1997 nella promozione della cultura musicale e sostenuta dalla Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate.

«Appuntamenti come questo non sono soltanto occasioni per assistere a un concerto di grande qualità, ma diventano veri e propri momenti di incontro in cui una comunità può riconoscersi, ritrovarsi e condividere valori comuni», sottolinea il presidente della Bcc Roberto Scazzosi. «La musica dal vivo ha una forza straordinaria: abbatte le distanze, supera le differenze e costruisce legami profondi».

L’ingresso al concerto è libero fino a esaurimento posti. È possibile prenotare sul sito dell’Ensemble Amadeus. Gradita un’offerta a sostegno delle attività culturali e sociali dell’associazione.