Museo aperto, il dolce Marmott e il rosario in piazza: il Santuario di Saronno chiude il mese dedicato alla Madonna
Sabato 30 e domenica 31 maggio le ultime iniziative del mese mariano al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli
Ultimi appuntamenti al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli di Saronno per concludere il mese di maggio con iniziative dedicate alla spiritualità, alla cultura e alla tradizione cittadina.
Nel fine settimana sono infatti in programma tre momenti aperti alla comunità: la visita al museo del Santuario, il ritorno del dolce rustico “Marmott” e il rosario serale in piazza contemplando la facciata del Santuario.
Ultima apertura del museo del Santuario
Sabato 30 maggio, al pomeriggio, l’ultima occasione per visitare gratuitamente il museo del Santuario. L’apertura è prevista dalle 15.30 alle 17.30 con accesso libero e senza prenotazione entrando dal chiostro di viale Santuario 27.
Per l’occasione saranno disponibili anche due ampi parcheggi aperti fin dal primo pomeriggio per facilitare l’arrivo dei visitatori.
Torna il “Marmott” per sostenere i restauri
Dopo il successo registrato durante la mattinata dedicata alla Madonna di Fatima, torna anche il “Marmott”, dolce rustico tipico di Saronno realizzato dai ragazzi dell’Istituto Alberghiero del Collegio Arcivescovile cittadino.
Il dolce sarà disponibile presso il bar del chiostro del Santuario sabato 30 maggio dalle 15.30 alle 17.30 e domenica 31 maggio dalle 8.45 alle 12 fino a esaurimento scorte.
Le offerte raccolte saranno destinate ai lavori di restauro del Santuario.
Rosario in piazza contemplando la facciata
L’appuntamento conclusivo del mese mariano sarà domenica 31 maggio in piazza Santuario.
La serata inizierà alle 20.45 con un’introduzione musicale durante la quale i partecipanti potranno scrivere le proprie intenzioni di preghiera. Alle 21 inizierà il rosario guidato da don Massimiliano Bianchi, con la contemplazione di cinque misteri di Maria e della Chiesa raffigurati sulla facciata del Santuario.
Al termine è previsto l’ingresso in Santuario accompagnato dal canto delle Litanie, con l’affidamento delle intenzioni di preghiera sotto il manto della Beata Vergine dei Miracoli e la consacrazione finale.
Durante la serata saranno inoltre disponibili copie del libro “La facciata del Santuario di Saronno”, curate dal gruppo dei Cavalieri dell’Immacolata.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Rissa con bastoni e sassaiola alla stazione di Garbagnate: danneggiato anche un treno
SABY24 su Case di riposo, in provincia di Varese una retta da 2.548 euro al mese: più cara della media lombarda
Bustocco-71 su Code e disagi sulla provinciale del lago: i lavori di asfaltatura bloccano il traffico tra Buguggiate e le autostrade
principe.rosso su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Viacolvento su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Felice su Dormiva in un bivacco nel bosco a Tradate con oltre 100 dosi di droga ma viene assolto dall’accusa di spaccio
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.