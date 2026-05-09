Musica alta e schiamazzi notturni: sequestrati 10 grammi di marijuana, la polizia di Como sanziona un 35enne
Gli operatori hanno da subito sentito musica alta e vociare provenire da un’abitazione della via e, raggiunta la casa, hanno notato la presenza di più persone radunate all’interno dell'appartamento
La Polizia di Stato di Como, stanotte, ha sanzionato amministrativamente un 35enne nato in Germania, residente a Como, per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.
Verso mezzanotte le Volanti della Questura di Como, durante il controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati, si sono recate in Via Catenazzi per la segnalazione di schiamazzi e rumori molesti.
Gli operatori hanno da subito sentito musica alta e vociare provenire da un’abitazione della via e, raggiunta la casa, hanno notato la presenza di più persone radunate all’interno di questo appartamento che hanno accolto con un atteggiamento ostile gli agenti, cominciando a filmarli ed eludendo le domande. La Volante, giunta lì con l’intento di far abbassare la musica nel rispetto della collettività, ha, però, rilevato un forte odore riconducibile a cannabis. Dopo alcune richieste degli agenti, il 35enne ha consegnato una busta con circa 10grammi di Marijuana ed è stato quindi sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.
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