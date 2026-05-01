Musica antica e bellezza nascosta: cinque concerti a San Cassiano per riscoprire un gioiello da salvare

Cinque concerti tra maggio e giugno nella chiesetta di San Cassiano: torna la rassegna di musica antica tra arte, storia e attenzione al restauro del luogo

Cinque appuntamenti per immergersi nella musica antica in uno dei luoghi più suggestivi della città. Torna anche nel 2026 la rassegna “Musica a San Cassiano”, promossa dall’Associazione ProMusica nella chiesetta di San Cassiano (Velate, Avigno), piccolo gioiello immerso nel verde e noto per la sua acustica intima e raccolta.

L’edizione di quest’anno si sviluppa lungo cinque sabati, dal 9 maggio al 6 giugno, sempre alle 17.30, e porta con sé anche un obiettivo concreto: sostenere il restauro della chiesa che presenta infiltrazioni e crepe nella volta affrescata. Non a caso il sottotitolo scelto per la rassegna è “un cembalo per un restauro”, accompagnato dalla citazione di Italo Calvino “La fantasia è un luogo dove ci piove dentro”.

La rassegna affonda le sue radici in una lunga tradizione legata al progetto “Omaggio al clavicembalo”, nato nel 1980 e oggi confluito nell’associazione ProMusica.

Il programma

Il primo appuntamento è in programma sabato 9 maggio con “Dormi o fulmine di guerra”, che vedrà protagonisti Nausicaa Nisati (contralto), Gabriele Zolli (mandolino), Issei Watanabe (cello e viola da gamba) e Bruna Panella al clavicembalo.

Si prosegue sabato 16 maggio con “…dialoghi amorosi…”, interpretato da Désirée Corapi (soprano) e Giancarlo Vighi al cembalo.

Il 23 maggio spazio a “Music for these troubled times”, con il clavicembalo di Dmytro Kokoshynskyy.

Il 30 maggio sarà la volta di “Fantasie: musica e parole”, con Graziella Baroli al cembalo e Sonia Grandis voce narrante.

La rassegna si chiude sabato 6 giugno con “In imitation of Birds”, eseguito da Andrea Florit e Franco Speroni ai flauti dolci e traverso, accompagnati da Bruna Panella al cembalo.

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Musica e tutela del patrimonio

In questo contesto, gli organizzatori hanno scelto di coinvolgere il FAI, che in passato aveva già promosso la chiesetta come “Luogo del cuore”. La chiesetta di San Cassiano è stata infatti candidata al 13° Censimento “I Luoghi del Cuore”, promosso dal FAI in collaborazione con Intesa Sanpaolo, rilanciando durante gli appuntamenti una raccolta firme per sensibilizzare il pubblico sull’importanza del restauro.

“I Luoghi del Cuore” è il più importante progetto italiano di sensibilizzazione dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico: attraverso un censimento biennale, i cittadini possono segnalare e sostenere i luoghi che meritano tutela e valorizzazione. Votando la chiesa di San Cassiano – online sul sito www.iluoghidelcuore.it o durante gli eventi – è possibile contribuire concretamente alla sua salvaguardia. I luoghi più votati possono infatti accedere a contributi economici per interventi di recupero.

Un modo per unire musica, storia e cura del territorio, valorizzando un luogo che, pur essendo in città, conserva un’atmosfera raccolta e fuori dal tempo.

Per informazioni 333 772 3989 | www.associazionepromusica.it