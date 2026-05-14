Musica e divertimento a Origgio con la serata Silent Disco in Corte Fabbrica

Sabato 16 maggio piazza Repubblica a Origgio si trasforma in una grande pista a cielo aperto con una serata di “Silent Disco” organizzata dalla Pro Loco Origgio con il patrocinio del Comune. L’evento si terrà nella zona della Corte Fabbrica e sarà a partecipazione gratuita.

La formula sarà quella ormai diffusa delle cuffie wireless: i partecipanti potranno scegliere tra tre diversi canali musicali e ascoltare generi differenti ballando insieme nello stesso spazio. A disposizione ci saranno 200 cuffie e una selezione musicale che spazierà tra hit parade, revival e techno.

La serata prenderà il via alle 20.30 e proseguirà fino a mezzanotte e trenta.

La silent disco permette ai partecipanti di ascoltare la musica direttamente in cuffia, creando un’atmosfera particolare e riducendo allo stesso tempo l’impatto acustico sull’ambiente circostante.