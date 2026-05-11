Musica e letteratura, a Cardano due eventi che parlano della cultura ucraina

Nel weekend del 9-10 maggio a Cardano al Campo la cultura ucraina ha parlato al cuore delle persone.

L’associazione Regala un sorriso-Ukr Aps, in collaborazione con il Comune di Cardano al Campo, ha organizzato due eventi culturali con l’obiettivo di far conoscere la ricchezza, la profondità e la bellezza della cultura ucraina.

La comunità ha avuto l’onore di accogliere il concerto benefico del celebre Pavlo Dvorskyi, Artista del Popolo dell’Ucraina, le cui canzoni hanno emozionato il pubblico riportando alla memoria radici, affetti e valori autentici. La musica, ancora una volta, si è trasformata in un ponte tra popoli, generazioni e storie diverse.

Grande partecipazione anche all’incontro letterario con lo scrittore Georgiy Bota, un momento intenso di dialogo, riflessione e condivisione culturale. L’autore ha portato anche alcuni suoi titoli come “Destini di fuoco, terra e amore”, racconti basati su storie reali e memorie degli abitanti di Cernivci e della regione della Bucovina, con le storie diversi gruppi etnici che hanno convissuto nella regione (ucraini, rumeni, tedeschi, ebrei). Attraverso la parola scritta e il confronto umano è stato possibile avvicinare mondi diversi, creando comprensione reciproca e sensibilità.

«In un tempo in cui il mondo parla troppo spesso di conflitti e divisioni, questi eventi hanno voluto ricordare un messaggio semplice ma profondo: la vera forza di una nazione non è nelle armi, ma nella sua cultura, nella sua identità, nella capacità di custodire la propria anima e di condividerla con gli altri» dice Oksana Tkachuk- Trapani, presidente dell’associazione Regala un sorriso Ukr.

«Cardano al Campo ha dimostrato ancora una volta di essere una comunità aperta, solidale e attenta ai valori dell’incontro tra culture» (tra i momenti in passato anche l’incontro sulla cultura della Pasqua e la testimonianza di rifugiati della guerra in corso).

«La cultura unisce dove la paura divide, crea dialogo dove nasce il silenzio, costruisce pace dove il mondo rischia di perdere umanità. L’associazione Regala un sorriso-Ukr Aps ringrazia di cuore tutti coloro che hanno partecipato, sostenuto e condiviso questi momenti di grande valore umano e culturale».