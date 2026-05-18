Musica e solidarietà a Galliate Lombardo: nasce “Suona X Bene”, il festival che aiuta chi ne ha bisogno
Il 27 giugno la Pro Loco organizza una serata con band dal vivo, cibo e divertimento. Il ricavato andrà a "Magari domani ONLUS" di Gazzada Schianno. Venerdì 22 maggio il primo incontro per i volontari
Parte da un’idea semplice e concreta: fare musica per fare del bene. È questo il cuore di “Suona X Bene”, il festival musicale in programma a Galliate Lombardo sabato 27 giugno 2026, organizzato dalla Pro Loco locale su iniziativa del gruppo di ragazzi del paese.
La serata prevede band dal vivo, cibo e divertimento, ma dietro c’è qualcosa di più: tutto il ricavato sarà devoluto all’associazione “Magari domani ONLUS” di Gazzada Schianno, che da anni affianca ragazzi e adulti con disabilità e le loro famiglie.
«”Suona X Bene” non è solo un evento: è un modo per dimostrare che anche un piccolo paese può fare la differenza. E se funziona, vogliamo portarlo anche altrove, per sostenere altre associazioni del territorio», spiega Alessio Crespi, presidente della Pro Loco di Galliate Lombardo.
Ed è proprio questa la prospettiva che rende il progetto diverso da una semplice serata estiva: l’ambizione è quella di trasformarlo in un festival itinerante, capace di spostarsi di paese in paese e di raccogliere fondi per realtà locali che lavorano ogni giorno, a volte con poche risorse.
Per chi volesse contribuire all’organizzazione, il primo appuntamento è già venerdì 22 maggio alle 20:30 presso la sede della Pro Loco di Galliate Lombardo. L’invito è aperto non solo agli abitanti del paese, ma anche ai giovani dei comuni vicini: la Pro Loco è raggiungibile anche su Instagram per chi volesse altre informazioni.
Un festival che nasce piccolo, con le radici ben piantate in un paese dell’alto Varesotto, ma con lo sguardo già oltre. Il 27 giugno sarà la prima prova. E potrebbe non essere l’ultima.
L’autonomia delle persone con disabilità come rivoluzione: la sfida della “Magari Domani Onlus”
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