Musica, gonfiabili e mercatini: a Cogliate arriva la 17esima Festa dei Commercianti

Domenica 24 maggio il centro storico di Cogliate si trasformerà in un grande spazio dedicato allo shopping e all’intrattenimento con la 17esima edizione della Festa dei Commercianti. L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Commercianti Cogliatesi con il patrocinio del Comune, animerà le vie del paese dalle 9 alle 20.

La manifestazione coinvolgerà tutte le vie del centro storico, da via Dante fino a via Cardinal Minoretti, con un ricco programma pensato per famiglie, bambini e appassionati di sport e musica. L’evento si svolge in collaborazione con le associazioni del territorio, che contribuiranno alle attività e alle iniziative previste durante la giornata.

Mercatini, giochi e animazione per bambini

Tra gli appuntamenti principali ci saranno il mercatino di hobbisti e creativi, le attrazioni dedicate ai più piccoli e diverse attività di animazione lungo le strade del centro. In programma anche mascotte di Spiderman, gonfiabili e un grande gonfiabile gigante.

Non mancherà l’Area Bimbi, uno degli spazi più attesi della festa, pensato per offrire momenti di svago alle famiglie durante tutta la giornata.

Musica, sport ed esibizioni nel centro di Cogliate

L’inaugurazione ufficiale della manifestazione sarà accompagnata dal Corpo Musicale G. Verdi. Durante la giornata sono previste anche numerose esibizioni sportive e artistiche: dalla boxe sul ring al karate, passando per twirling, mountain bike e volley.

Spazio anche alla musica con la partecipazione della scuola di musica La Dominante e con l’intrattenimento musicale a 360 gradi affidato ai Salima Kiss a partire dalle 18.

Stand gastronomici e punti ristoro

Per tutta la durata della festa saranno attivi diversi punti ristoro e attività gastronomiche del territorio. Tra i partecipanti figurano Bar Teatro, Dervi, Punto Caffè, Pasticceria Falcone, Sapore di Pizza, Corner Caffè, Amici di Rez, Panificio Lucy, Gli Sbagliati, Panificio Dolce e Salato e Caffè del Parco.

(immagine di repertorio)