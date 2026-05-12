Musica, grigliata e aperitivi: al Circolo di Casbeno arriva il “Crazy Sunday”

Domenica 17 maggio al Circolo di Casbeno una giornata di musica, cibo e divertimento con dj set, aperitivi e grigliata a ingresso libero

Una domenica da vivere tutta d’un fiato, tra musica, buon cibo e voglia di stare insieme. Il Circolo di Casbeno si prepara ad accendere la primavera con “Crazy Sunday”, la festa in programma domenica 17 maggio dalle 10 alle 19 in via Milazzo 35 a Varese.

Una giornata pensata per chi ha voglia di rilassarsi, divertirsi e trascorrere qualche ora in compagnia, con ingresso libero e un’atmosfera che promette energia e leggerezza dal mattino fino a sera.

Si parte alle 10 con le “super colazioni”, il modo migliore per iniziare la giornata tra profumo di cappuccino e cornetti appena sfornati. Poi spazio agli aperitivi, alla musica e alla grigliata che accompagnerà il pomeriggio con sapori semplici e conviviali. Nel menù non mancheranno salamelle, arrosticini, panini con tomino, patatine fritte e lasagne, per una proposta capace di accontentare tutti.

A fare da colonna sonora all’evento saranno Mr. Marshmallow e Dj Celine, pronti a trasformare il Circolo di Casbeno in una piccola pista a cielo aperto con musica e divertimento per tutta la giornata.

“Crazy Sunday” nasce con l’idea di creare un momento aperto a tutti: famiglie, gruppi di amici, giovani e curiosi che vogliono vivere una domenica diversa dal solito, senza formalità ma con tanta voglia di stare bene insieme.

Quando: domenica 17 maggio, dalle 10 alle 19

Dove: Circolo di Casbeno in via Milazzo 35 a Varese

L’ingresso è libero.

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Circolo di Casbeno

Via Milazzo, 35, 21100 Varese VA

T: 328 1908337

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