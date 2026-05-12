Musica, motori e inclusione: Michele Sanguine si racconta a Villa Cagnola
Domenica 31 maggio l'incontro a Villa Cagnola con il rapper e comunicatore di Gallarate, fondatore del WheelchairGP
Un pomeriggio per scoprire come la creatività e la determinazione possano superare le barriere della disabilità. Domenica 31 maggio, a partire dalle ore 16:00, Villa Cagnola a Gazzada Schianno (Via Cagnola 21) ospiterà l’evento “Distro Coach”, che vedrà come protagonista Michele Sanguine.
41 anni, originario di Gallarate, Sanguine convive con la distrofia muscolare di Duchenne, una condizione che non gli ha impedito di diventare un punto di riferimento sul territorio per i suoi progetti artistici, sportivi e sociali.
Il rap di “Toro Seduto” e le corse in carrozzina
Noto nel panorama artistico con lo pseudonimo di Toro Seduto, Sanguine utilizza la musica rap, la scrittura e i video per raccontare la disabilità da una prospettiva inedita, focalizzata sulla forza interiore e sulla voglia di vivere. Durante l’incontro a Gazzada Schianno verrà presentato il suo nuovo videoclip musicale, legato a un messaggio chiaro e diretto:
“Si può essere un rapper anche in carrozzina.”
Accanto alla musica, lo sport. Sanguine è infatti fondatore e presidente dell’Asd WheelchairGP (Gran Premio delle Carrozzine), un’iniziativa unica nel suo genere che organizza gare ed eventi per persone che utilizzano carrozzine elettroniche. Nel corso del pomeriggio, supportato da una serie di slide, il comunicatore gallaratese spiegherà al pubblico la macchina organizzativa che sta dietro al circuito: dalla strategia alla logistica, fino al fondamentale apporto del fattore umano.
Come partecipare e sostenere il progetto
L’appuntamento di Villa Cagnola nasce anche con l’obiettivo di fare rete, avvicinare nuovi volontari ai progetti dell’associazione e sensibilizzare il pubblico sul tema dell’inclusione attraverso una storia di riscatto radicata nel territorio varesino.
Costo: La partecipazione al meeting, che comprende un momento di aperitivo, ha un costo di 15 €.
Prenotazioni: È possibile riservare un posto inviando un messaggio WhatsApp al numero 333 24 35 834.
Per maggiori dettagli sulle attività e sui progetti di Michele Sanguine sono attivi i siti ufficiali www.toroseduto.org e www.wheelchairgp.org.
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