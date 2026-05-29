Musica nel Mendrisiotto porta l’orchestra di violoncelli Cellissimo! a Mendrisio

Mendrisio si prepara ad accogliere un evento musicale di grande impatto in occasione della quarantaseiesima stagione di Musica nel Mendrisiotto. Domenica 7 giugno, alle ore 10.30, il suggestivo Chiostro dei Serviti farà da scenario al concerto dell’orchestra Cellissimo!. In caso di maltempo, la manifestazione si sposterà al coperto presso il Teatro OSC della stessa cittadina svizzera.

L’ensemble, nato nel 2007 per onorare la memoria del celebre virtuoso Mstislav Rostropovich, riunisce oltre quaranta violoncellisti. Sul palco si alterneranno professionisti affermati, docenti del Conservatorio della Svizzera italiana e giovani studenti, uniti in un progetto che valorizza il confronto generazionale e la crescita artistica attraverso la condivisione della passione per lo strumento.

Il programma della mattinata prevede un viaggio musicale vario e accessibile a ogni tipologia di pubblico. La scaletta spazia dalla tradizione classica con brani di Bach, Domenico Gabrielli e Jean-Baptiste Barrière, fino a composizioni celebri di Karl Jenkins, Edward Grieg, Gioachino Rossini, Camille Saint-Saens, Johann Strauss e Dmitrij Sciostakovich. Non mancheranno incursioni nella musica per il cinema con le colonne sonore di Zorba il Greco, Conquest of Paradise e Pirati dei Caraibi.

L’ingresso all’evento permette di vivere un momento di aggregazione culturale che si concluderà, in caso di bel tempo, con un rinfresco offerto a tutti i partecipanti. Per ricevere ulteriori dettagli organizzativi o per verificare variazioni logistiche dell’ultimo minuto è possibile contattare l’associazione Musica nel Mendrisiotto al numero di telefono 0916466650, scrivere all’indirizzo email musicamendrisiotto@ticino.com oppure consultare il sito web ufficiale della rassegna.