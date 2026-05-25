Musicalende: a Sesto Calende una serata dedicati ai cori

Tre diverse anime corali del territorio si passano il testimone sul palco per dare vita a un appuntamento che unisce generazioni e repertori differenti. Sabato 30 maggio alle 21 la Sala della Comunità del Censad, situata in via Indipendenza a Sesto Calende, ospita il concerto Musicalende.

L’apertura dell’evento musicale è affidata alle voci dei più giovani con il coretto parrocchiale “San Piergiorgio Frassati”. A seguire il programma prevede l’esibizione del coro Out of time. L’ultima parte dell’evento vede infatti come protagonista il Coro Alpino Sestese. La storica formazione porta sul palco i tradizionali canti di montagna insieme ad altri brani del proprio repertorio.

L’iniziativa è stata organizzata in collaborazione con la Comunità Pastorale Sant’Agostino di Sesto Calende e ha ottenuto il patrocinio della Città di Sesto Calende. L’ingresso all’evento è gratuito.