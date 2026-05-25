Musicalende: a Sesto Calende una serata dedicati ai cori
L'evento di sabato 30 maggio unisce repertori differenti, dalla parrocchia alle canzoni tradizionali di montagna. Appuntamento alle 21 nel salone del Censad
Tre diverse anime corali del territorio si passano il testimone sul palco per dare vita a un appuntamento che unisce generazioni e repertori differenti. Sabato 30 maggio alle 21 la Sala della Comunità del Censad, situata in via Indipendenza a Sesto Calende, ospita il concerto Musicalende.
L’apertura dell’evento musicale è affidata alle voci dei più giovani con il coretto parrocchiale “San Piergiorgio Frassati”. A seguire il programma prevede l’esibizione del coro Out of time. L’ultima parte dell’evento vede infatti come protagonista il Coro Alpino Sestese. La storica formazione porta sul palco i tradizionali canti di montagna insieme ad altri brani del proprio repertorio.
L’iniziativa è stata organizzata in collaborazione con la Comunità Pastorale Sant’Agostino di Sesto Calende e ha ottenuto il patrocinio della Città di Sesto Calende. L’ingresso all’evento è gratuito.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Bustocco-71 su Code e disagi sulla provinciale del lago: i lavori di asfaltatura bloccano il traffico tra Buguggiate e le autostrade
principe.rosso su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Viacolvento su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Felice su Dormiva in un bivacco nel bosco a Tradate con oltre 100 dosi di droga ma viene assolto dall’accusa di spaccio
Bustocco-71 su Auto perde il controllo e sfonda un cancello in via Vanetti a Varese
Felice su Tagli alla Electrolux, sciopero anche a Solaro dopo il piano dell’azienda che annuncia 1.700 esuberi
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.