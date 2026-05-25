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Musicalende: a Sesto Calende una serata dedicati ai cori

L'evento di sabato 30 maggio unisce repertori differenti, dalla parrocchia alle canzoni tradizionali di montagna. Appuntamento alle 21 nel salone del Censad

coro alpino sestese

Tre diverse anime corali del territorio si passano il testimone sul palco per dare vita a un appuntamento che unisce generazioni e repertori differenti. Sabato 30 maggio alle 21 la Sala della Comunità del Censad, situata in via Indipendenza a Sesto Calende, ospita il concerto Musicalende.

L’apertura dell’evento musicale è affidata alle voci dei più giovani con il coretto parrocchiale “San Piergiorgio Frassati”. A seguire il programma prevede l’esibizione del coro Out of time. L’ultima parte dell’evento vede infatti come protagonista il Coro Alpino Sestese. La storica formazione porta sul palco i tradizionali canti di montagna insieme ad altri brani del proprio repertorio.

L’iniziativa è stata organizzata in collaborazione con la Comunità Pastorale Sant’Agostino di Sesto Calende e ha ottenuto il patrocinio della Città di Sesto Calende. L’ingresso all’evento è gratuito.

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Pubblicato il 25 Maggio 2026
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