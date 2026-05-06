Nasce a Mornago la prima fiera al coperto con sede fissa in Italia: artigianato, vintage e creatività ogni weekend

Sabato 16 maggio alle 10, in via Stazione 115 a Mornago, apre la prima fiera italiana al coperto con sede fissa, uno spazio pensato per diventare un punto di riferimento stabile per tutti gli appassionati di hobby, artigianato, creatività e vintage. Un progetto unico nel suo genere, che punta a trasformare un semplice appuntamento in un’esperienza continuativa e sempre diversa, capace di attrarre visitatori da tutto il territorio.

Mille metri quadrati dedicati a creatività e qualità

La nuova fiera coperta di Mornago si sviluppa su una superficie di mille metri quadrati, completamente climatizzata per garantire comfort in ogni stagione. L’appuntamento sarà fisso: ogni sabato e domenica lo spazio aprirà le sue porte al pubblico, diventando un luogo ideale per chi è alla ricerca di oggetti originali, pezzi unici e prodotti artigianali di qualità.

Si tratta di un ambiente curato e sicuro, dotato anche di sistema di videosorveglianza, pensato sia per gli espositori sia per i visitatori.

Uno degli elementi distintivi dell’iniziativa è la sua forte dinamicità. L’offerta commerciale cambia costantemente grazie a una rotazione tra espositori, garantendo una proposta sempre nuova.

Ogni fine settimana saranno presenti 64 stand diversi, con una grande varietà di prodotti che spazia dall’abbigliamento all’oggettistica vintage, passando per l’arte, i gioielli artigianali e i complementi d’arredo. Questa alternanza rende ogni visita diversa dalla precedente e incentiva il pubblico a tornare, trasformando la fiera in un appuntamento abituale.

Un progetto che guarda anche ai giovani

A promuovere l’iniziativa è Claudia Vacondio, organizzatrice di eventi e titolare del Mercatino dell’Usato di Margò, che sottolinea la volontà di creare qualcosa di più di un semplice mercatino: «Dopo il successo del primo Mercatino, è emersa la volontà di offrire qualcosa di più strutturato: un punto d’incontro per una clientela appassionata e curiosa. Uno dei nostri obiettivi è far riscoprire l’artigianato ai giovani e offrire svago ai più piccoli, che avranno a disposizione un’area dedicata con un gonfiabile».

Lo spazio è quindi pensato anche per le famiglie, con un’attenzione particolare ai bambini, che potranno trovare momenti di divertimento mentre gli adulti visitano gli stand.

Non solo commercio: la fiera di Mornago punta anche sulla dimensione culturale e formativa. All’interno della struttura troverà spazio una vera e propria “scuola di artigianato”, con laboratori e dimostrazioni pratiche dedicate alle tecniche manuali tradizionali.

Sarà possibile, ad esempio, imparare l’arte dell’intreccio dei cesti con maestri artigiani come Gino Cordioli, oppure seguire lezioni di maglia e uncinetto e altre attività legate al saper fare. Un’occasione concreta per riscoprire mestieri antichi e avvicinare anche le nuove generazioni al mondo dell’artigianato.

Dove si trova e come arrivare

La fiera si trova in una posizione facilmente raggiungibile e dotata di ampio parcheggio. Per agevolare l’accesso del pubblico, a partire da domenica 17 maggio e per tutte le domeniche successive sarà attivo un servizio navetta gratuito con partenza da piazza Monte Grappa a Varese alle ore 9.30 e rientro alle 11.30.

Informazioni per espositori

Gli artigiani e gli espositori interessati a partecipare possono aderire con una quota di 35 euro, entrando così a far parte di un circuito dinamico e in continua evoluzione.

Con questa nuova apertura, Mornago si candida a diventare un polo di riferimento per il mondo dell’artigianato e del vintage in provincia di Varese, offrendo un appuntamento stabile, accessibile e capace di rinnovarsi settimana dopo settimana.

(foto generata con AI)