Nasce “Gallaropolis”: il gioco da tavolo di Gallarate che trasforma la città in una palestra di cittadinanza attiva

Una giornata dedicata all’educazione civica, alla sicurezza stradale e alla conoscenza del territorio, che trasformerà il centro storico di Gallarate in un grande laboratorio educativo a cielo aperto. È questo lo spirito di ‘Gallaropolis – La città che educa alla cittadinanza attiva’, il progetto rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo grado che si svolgerà nel Cortile del Broletto, coinvolgendo Polizia Locale, istituzioni e cittadini.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Gallarate e sostenuta da Regione Lombardia, è stata presentata oggi alla presenza dell’assessora regionale alla Cultura, Francesca Caruso. Il progetto propone un grande gioco educativo pensato per avvicinare i ragazzi ai temi della cittadinanza consapevole, della sicurezza e del rispetto delle regole attraverso attività di squadra, prove pratiche ed esperienze dirette. Accanto a questi temi, l’iniziativa punta anche a far conoscere ai giovani la storia, la cultura e le tradizioni di Gallarate, con l’obiettivo di rafforzare il legame con la città e con il territorio.

«Trovo fondamentale – ha affermato Caruso – che ‘Gallaropolis’ punti sul coinvolgimento degli studenti attraverso esperienze concrete e partecipate. Educare alla cittadinanza attiva permette ai ragazzi di comprendere il valore della legalità, il rispetto dell’altro e il senso di responsabilità verso la collettività. Questa è la vera cultura civica, un bagaglio che matura attraverso la partecipazione, la consapevolezza e il legame profondo con il territorio. Trasferire queste riflessioni fuori dalle mura scolastiche per tradurle in pratica rende l’apprendimento più tangibile e, per i giovani, decisamente più efficace».

«È inoltre significativo – ha aggiunto – come, accanto ai temi della sicurezza stradale e della protezione civile, emerga un’attenzione per la storia locale e il funzionamento delle istituzioni. Riscoprire la storia del luogo in cui si vive contribuisce a consolidare il senso di appartenenza, formando cittadini più consapevoli. Come Regione, guardiamo con estremo interesse a iniziative come questa che coniuga educazione, partecipazione e valorizzazione dell’identità territoriale. Ringrazio il Comune di Gallarate, la Polizia Locale, gli istituti scolastici e tutti coloro che collaborano alla riuscita di questo progetto».

Il 22 maggio progetto coinvolgerà nove squadre composte da studenti degli istituti comprensivi cittadini, impegnati in un percorso articolato in cinque aree tematiche dedicate alla mobilità sicura per pedoni, ciclisti e utenti di monopattini, all’utilizzo corretto dei veicoli leggeri, all’orientamento urbano e alla conoscenza storica, culturale e geografica della provincia di Varese e della Lombardia, alla gestione delle emergenze e alla cittadinanza attiva. Attraverso quiz, prove pratiche e attività interattive, i partecipanti accumuleranno punti per conquistare il titolo di “Campioni di Gallaropolis”.

L’evento del 22 maggio si svolgerà nel Cortile del Broletto, luogo simbolico della città e spazio di grande valore storico e civile: un antico convento risalente al XIII secolo, divenuto municipio dopo l’Unità d’Italia e oggi centro della vita pubblica cittadina. Una scelta che richiama il legame tra educazione civica, memoria storica e identità locale. Accanto alle attività educative sarà realizzato anche un gioco in scatola pensato per accompagnare nel tempo il percorso formativo dei ragazzi.

L’obiettivo dell’iniziativa è diventare un appuntamento annuale stabile, capace di coinvolgere un numero sempre più ampio di studenti e di rafforzare la conoscenza delle istituzioni lombarde. Per la prossima edizione sarà inoltre proposta alle scuole una visita guidata a Palazzo Lombardia, con l’intento di avvicinare i ragazzi ai luoghi simbolo dell’impegno civico e istituzionale regionale.

Il progetto nasce dall’esperienza maturata negli anni dalla Polizia Locale di Gallarate nell’ambito dell’educazione stradale nelle scuole e delle campagne dedicate alla sicurezza di ciclisti, pedoni e motociclisti, promosse insieme al Comune di Gallarate. Iniziative rivolte a studenti e cittadini per diffondere tra i giovani una maggiore cultura della sicurezza, del rispetto delle regole e della convivenza civile.

La giornata di gioco per le scuole ruota intorno anche al gioco da tavolo Gallaropolis, ideato in versione sperimentale dal Settore Polizia Locale. L’assessore Germano Dall’Igna ha ricordato l’origine del progetto: «L’idea nasce nel 2021 da un’intuizione dell’assessore Caruso. L’obiettivo è formare cittadini consapevoli, responsabili e capaci di muoversi in sicurezza».

«È un gioco che combina l’educazione civica con la storia del territorio» ha spiegato il sindaco Andrea Cassani. «Servirà a fare educazione civica e a conoscere la città. Le domande, vi assicuro, sono sfidanti».

Il gioco è stato reso possibile anche da una nutrita serie di sponsor pubblici e privati, oltre a Regione Lombardia: ci hanno creduto Irca, Ivng, Sunsystem, Confcommercio-Ascom Gallarate Malpensa, Alfa srl, Istituto Audiometrico, Db Color, Astra, Cremar Group, Panificio Gatto, Antea, , Luxale Bakery.