Nasce il Premio al Merito Sportivo Città di Varese: ecco chi può candidarsi e come

Varese si dota di un nuovo riconoscimento ufficiale per lo sport. Il Comune ha approvato il regolamento del “Premio al Merito Sportivo Città di Varese”, un riconoscimento annuale destinato ad atleti, squadre, società, associazioni e operatori sportivi che abbiano contribuito a promuovere l’inclusione sociale attraverso lo sport o abbiano sostenuto attività a scopo sociale.

Possono essere candidati atleti e atlete nati o residenti a Varese, oppure tesserati per associazioni con sede in città; squadre appartenenti a società varesine; le società e associazioni sportive stesse; tecnici, dirigenti e operatori che svolgano la loro attività in modo continuativo sul territorio comunale.

Le candidature possono essere proposte dai commissari della Commissione consiliare competente — la numero 12, che si occupa di Politiche Giovanili, Sport, Benessere e Invecchiamento Attivo — oppure direttamente dalle associazioni e società sportive varesine, inviando la richiesta all’ufficio Protocollo del Comune o tramite pec all’indirizzo protocollo@comune.varese.legalmail.it. La Commissione valuta le proposte anche acquisendo documentazione e consultando esperti nelle discipline di riferimento, e al termine dei propri lavori trasmette la proposta al Consiglio Comunale, che si esprime con voto.

I criteri di assegnazione premiano il comportamento etico e il rispetto dei valori sportivi, il contributo alla crescita sociale e civile della comunità, la promozione della partecipazione giovanile e delle pari opportunità, e l’impegno continuativo e riconoscibile nel tempo. Il riconoscimento ha natura simbolica e consiste in una targa ufficiale del Comune di Varese.

La cerimonia di consegna si terrà di norma ogni anno in giugno al Salone Estense, ma per il 2026 — anno di prima applicazione del regolamento — è prevista in via eccezionale a novembre. Le candidature per questa prima edizione dovranno quindi pervenire entro settembre 2026. Le proposte per l’edizione 2027, invece, seguiranno il calendario ordinario con scadenza a dicembre 2026.