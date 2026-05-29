Nasce l’Olimpia Ceresium Tresiana: la nuova realtà del calcio con lo slogan “Due paesi un solo lago”
Presentata nella serata di giovedì 27 maggio nella sala polivalente di Ponte Tresa la fusione tra Olimpia Tresiana e Ceresium Bisustum che dà vita a una nuova società che vuole rappresentare l'intero territorio del Lago Ceresio
Due paesi e un solo lago uniti sotto un’unica bandiera sportiva. È stata presentata ufficialmente nella sala polivalente di Ponte Tresa l’Olimpia Ceresium Tresiana (OCT), la nuova realtà calcistica nata dalla fusione tra l’Olimpia Tresiana e il Ceresium Bisustum. Il progetto punta a creare un polo d’attrazione unico per tutto il territorio del Lago Ceresio, mettendo insieme risorse, ambizioni e una visione condivisa per il futuro dei giovani calciatori e delle prime squadre.
Unione strategica per il futuro del calcio locale
L’obiettivo dichiarato della nuova dirigenza è quello di garantire solidità e prospettiva in un panorama sportivo sempre più complesso. Gli onori di casa sono stati fatti dal presidente Gabriele Bechini, affiancato dal vicepresidente Emanuele Rinaldi e da Marco Basilico. La nascita dell’OCT non è solo un’operazione tecnica, ma la risposta alla necessità di fare rete per evitare la dispersione delle realtà locali. «Questo è l’inizio di una grande avventura – le parole di Gabriele Bechini, presidente della nuova società – e di una volontà comune di unire due realtà che possono accomunare tutto il lago e far sì che ci sia un’unica grande società. Ecco perché ci siamo uniti proprio per fare il meglio per il lago e per il territorio. La sostenibilità e la credibilità delle società è fondamentale: stare da soli voleva dire probabilmente sparire, mentre insieme potremo dare nuova linfa vitale al territorio».
Un progetto nato in tempi record
Nonostante la portata del cambiamento, l’intesa tra le due anime della società è stata immediata. I vertici hanno lavorato intensamente nelle ultime settimane per definire ogni dettaglio dell’organigramma e degli obiettivi stagionali, mettendo al centro la crescita del vivaio. «Questa fusione è nata in breve tempo – ha spiegato Emanuele Rinaldi, che ricoprirà il ruolo di vicepresidente – ci siamo visti un mese e mezzo fa e ci siamo trovati subito d’accordo su tutti i punti. Il nostro obiettivo è quello di far crescere sia il settore giovanile che la prima squadra, andando di pari passo e creando un progetto che possa durare nel tempo».
Il sostegno delle istituzioni e dello sponsor tecnico
A suggellare l’unione sono intervenute anche le amministrazioni comunali, rappresentate dal sindaco Massimo Mastromarino e dall’assessore Davide Sandrini, intervenuto per conto del sindaco Marco Prestifilippo. La sinergia istituzionale accompagna quella sportiva, confermando l’importanza dell’OCT per l’integrazione sociale e culturale dell’area lacustre. Sul fronte tecnico, la società ha stretto un accordo di lungo periodo con Primato Sport Italia. «La sinergia creatasi immediatamente tra Olimpia Ceresium Tresiana ed il nostro brand – ha dichiarato Angelo Bradanini, sponsor tecnico – si è dimostrata sin dall’inizio fortemente propositiva nell’intento di guardare avanti con un progetto vincente. Abbiamo concluso un abbinamento che ci lega come fornitori tecnici ufficiali sino al 30 giugno 2029».
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