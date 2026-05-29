Nato in Messico, cresciuto a Varese: dopo anni di attesa David è finalmente cittadino italiano

Anni di attesa, una domanda presentata nel 2022, qualche “ci sentiamo l’anno prossimo” di troppo. Poi, questa mattina, 28 maggio 2026, finalmente il giuramento davanti all’ufficiale dell’anagrafe del Comune di Varese. David Morales Barzola, 27 anni, nato a Città del Messico nel 1998, cresciuto a Varese dall’età di sette anni, è finalmente cittadino italiano. I suoi genitori — Guillermo e Amarilis — hanno l’appuntamento a giugno e a luglio: tra poco il cerchio si chiuderà per tutta la famiglia. Lo abbiamo accompagnato in questo giorno speciale per vivere insieme a lui questo momento importante di passaggio, formale ma anche sostanziale.

David, dove sei nato esattamente?

«A San Angel, nella delegazione Álvaro Obregón, a Città del Messico. Sono rimasto là fino a sette o otto anni, poi sono venuto a Varese: ci abitavano già i miei zii, dalla parte di mia mamma. E sai la cosa curiosa? Era lo stesso condominio dove sto cercando di comprare casa adesso. Un po’ per chiudere il cerchio».

Com’è stato l’arrivo? Ricordi i primi mesi?

«Sono arrivato in terza elementare. Mi ricordo che durante le ore di italiano andavo fuori con un insegnante di sostegno che era della Repubblica Dominicana: mi aiutava a integrarmi un po’ e ad imparare l’italiano. Saranno stati due o tre mesi, poi sono rientrato in classe e non ne ho più avuto bisogno. È andata bene».

Cosa ti ha aiutato di più ad ambientarti?

«Il calcio, senza dubbio. Ho cominciato subito a giocare, a frequentare l’oratorio della Brunella con mio cugino. Soprattutto i primi mesi, non sapendo ancora bene l’italiano, andavo là, giocavo, e per fortuna me la cavavo già abbastanza bene, quindi ero accettato subito, anche dai ragazzini più grandi. Ricordo che c’era anche Beppe De Luca, di qualche anno più grande di me, che poi sarebbe diventato un calciatore vero nel Varese e nell’Atalanta: spesso eravamo insieme nei porta a porta tra grandi e piccoli. La palla è stata la chiave per entrare in sintonia con gli altri».

Poi sei passato all’Azzate.

«Ho cominciato a Varese, ma mio padre non aveva la macchina e ci si doveva spostare a piedi. Dopo un po’ mi ha detto: “Senti, cerchiamo una squadra che abbia il pulmino”. L’Azzate ce l’aveva, e così siamo andati là senza pensarci troppo. È stata una fortuna: l’Azzate era una delle squadre più rinomate nel settore giovanile. Lì ho trovato altri amici, altri allenatori. E poi c’era già Francesco Macchi che veniva a fare il preparatore atletico. Ogni volta che gli chiedevo di giocare con noi lui diceva “no no, io gioco a sette con dei vecchi amici”. Il calcio a sette, manco sapevo cosa fosse. E poi il destino mi ha riportato a giocare insieme a Francesco e a tanti altri ragazzi che sono diventati una seconda famiglia, un gruppo meraviglioso».

Come hai vissuto l’idea di non essere italiano, pur essendolo di fatto in tutto?

«Non è facile. Dipende molto dal carattere. Io penso di essere stato abbastanza fortunato: episodi di razzismo ne ho avuti, ma non di quelli gravi, o almeno non me li sono presi così addosso, sul personale. Però il peso c’era. Ero “quello diverso” in certi contesti. E poi c’è questa cosa strana: quando tornavo in Messico non ero più messicano. L’accento era sparito, ragionavo in modo diverso. Mi dicevano “ma non sei più uno di qua”. Quindi ero in una via di mezzo, senza una casa definita. Poi però tornavo in Italia e qui mi sentivo italiano, perché in fondo sono cresciuto qui, ho fatto tutto qui, pur senza esserlo formalmente».

Ha avuto conseguenze concrete il non avere la cittadinanza?

«Sì, una in particolare. Dopo aver lavorato in Elmec avrei potuto fare il frontaliere in Svizzera, ma senza cittadinanza non era possibile. Quella è la cosa concreta che mi è rimasta. Adesso potrei farlo volendo, ma sono passati quasi otto anni e nel frattempo la vita è andata avanti in un’altra direzione».

Quattro anni dalla domanda a oggi. Come li descrivi?

«Silenzio, sostanzialmente. Presentata la domanda — tramite agenzia, per cercare di facilitare le cose — ogni anno era un “ci sentiamo l’anno prossimo, non è ancora arrivata comunicazione” oppure “ci sono dei lavori in corso, se ne riparla più avanti”. Quattro anni così».

Pensi che il sistema vada cambiato, almeno per chi come te ha fatto tutte le scuole qui?

«Sì, assolutamente. Capisco che per chi arriva da adulto ci sia bisogno di un percorso di integrazione da verificare. Ma per chi ha fatto elementari, medie e superiori in Italia? È un paradosso. Ho studiato qui per tredici anni e venivo comunque equiparato a chi era arrivato da meno di un anno. Non ha senso. La scuola dovrebbe essere un punto fermo, un riconoscimento automatico».

I tuoi genitori Guillermo e Amarilis hanno ancora l’appuntamento a giugno e luglio per diventare cittadini italiani. Come vivono questo momento?

«Loro sono molto legati alle loro origini, lo sentono in modo diverso rispetto a me. Però quello che mi hanno sempre detto è che hanno fatto questo salto — lasciando una vita tutto sommato buona a Città del Messico, dove mia mamma non lavorava e mio padre aveva un bel posto nelle telecomunicazioni — tutto per darmi un’opportunità. L’European Dream, diciamola così. Quindi penso che per loro avere la cittadinanza sia anche un segno di “ce l’abbiamo fatta”. È un traguardo che chiude qualcosa».

E tu come festeggi?

«Aspettiamo che ci sia anche il pezzo di carta per tutti e tre, poi festeggiamo insieme. Adesso non sono più obbligato a sposare la mia fidanzata Chiara per avere la cittadinanza…Scherzo, non me la lascio scappare per niente al mondo, il pezzo di carta non c’entra niente. Non vedo l’ora di poter votare, questo sì. È stata una delle cose che mi è pesata di più sapere che non potevo farlo. Adesso finalmente sì».

Ultima domanda: ai prossimi Mondiali, per chi tiferai?

Ride. «Per il Messico. Non ci sono alternative, quello è abbastanza scontato».

La cittadinanza italiana è una conquista, un approdo, una casa. Ma quando scende in campo la Selección, David torna bambino a Città del Messico. E su quello, nessun pezzo di carta può niente. Tiferemo con lui, senza la nostra Italia un altro Tricolor è un’ottima alternativa.