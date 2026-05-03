Natura, favole e drag queen: a Inarzo torna la Festa Oasi della Palude Brabbia

La natura che si risveglia, il richiamo dei rapaci e un pizzico di magia tra i sentieri. Domenica 10 maggio la Riserva Naturale e Oasi LIPU Palude Brabbia celebra la sua attesa Festa Oasi 2026, proponendo un calendario di appuntamenti pensato per coinvolgere ogni fascia d’età, dagli appassionati di birdwatching alle famiglie.

Mattinata tra i cieli

La giornata prenderà il via alle ore 9:30 con l’evento “Tra fischi e nitriti”. Accompagnati da esperti, i partecipanti potranno osservare nibbi, poiane e falchi che sorvolano la riserva, scoprendo le caratteristiche uniche di questi maestosi rapaci attraverso le loro evoluzioni aeree e i loro richiami.

Un pomeriggio di scoperte

Dalle 14:30, il programma entrerà nel vivo con diverse attività in contemporanea:

Visite guidate: Una passeggiata con binocoli alla mano per avvistare la flora e la fauna nel loro momento di massimo splendore.

Cucina selvatica: Con “Erbacce in padella” si imparerà a riconoscere le erbe spontanee commestibili dei prati dell’Oasi, concludendo con una caccia al tesoro botanica.

Per i più piccoli: I bambini dai 4 ai 7 anni saranno i protagonisti di una favola itinerante per riportare l’ordine in palude, mentre i più grandi (8-12 anni) vestiranno i panni di naturalisti e paleontologi, scavando alla ricerca di reperti ossei e studiando la vita acquatica tra retini e microscopi.

La novità: Botanica Queer

Tra gli appuntamenti più originali della giornata spicca “Botanica Queer” (con turni alle 14:30 e alle 17:00). Si tratta di un’esperienza di teatro drag curata da Demetra, una drag queen che guiderà il pubblico alla scoperta del lato più intrigante e “fluido” delle piante, offrendo nuovi punti di vista sulla diversità del mondo naturale.

Informazioni

Tutte le attività si svolgeranno presso la sede della Riserva in via Patrioti 22 a Inarzo. Per partecipare è necessaria l’iscrizione tramite il sito ufficiale www.lipupaludebrabbia.it o contattando i numeri 0332.964028 e 393.9153897.