Natura, favole e drag queen: a Inarzo torna la Festa Oasi della Palude Brabbia
Domenica 10 maggio la Riserva LIPU apre le porte con un programma ricchissimo. Dai laboratori per "piccoli paleontologi" alla botanica queer, una giornata per scoprire la biodiversità tra scienza e teatro
La natura che si risveglia, il richiamo dei rapaci e un pizzico di magia tra i sentieri. Domenica 10 maggio la Riserva Naturale e Oasi LIPU Palude Brabbia celebra la sua attesa Festa Oasi 2026, proponendo un calendario di appuntamenti pensato per coinvolgere ogni fascia d’età, dagli appassionati di birdwatching alle famiglie.
Mattinata tra i cieli
La giornata prenderà il via alle ore 9:30 con l’evento “Tra fischi e nitriti”. Accompagnati da esperti, i partecipanti potranno osservare nibbi, poiane e falchi che sorvolano la riserva, scoprendo le caratteristiche uniche di questi maestosi rapaci attraverso le loro evoluzioni aeree e i loro richiami.
Un pomeriggio di scoperte
Dalle 14:30, il programma entrerà nel vivo con diverse attività in contemporanea:
Visite guidate: Una passeggiata con binocoli alla mano per avvistare la flora e la fauna nel loro momento di massimo splendore.
Cucina selvatica: Con “Erbacce in padella” si imparerà a riconoscere le erbe spontanee commestibili dei prati dell’Oasi, concludendo con una caccia al tesoro botanica.
Per i più piccoli: I bambini dai 4 ai 7 anni saranno i protagonisti di una favola itinerante per riportare l’ordine in palude, mentre i più grandi (8-12 anni) vestiranno i panni di naturalisti e paleontologi, scavando alla ricerca di reperti ossei e studiando la vita acquatica tra retini e microscopi.
La novità: Botanica Queer
Tra gli appuntamenti più originali della giornata spicca “Botanica Queer” (con turni alle 14:30 e alle 17:00). Si tratta di un’esperienza di teatro drag curata da Demetra, una drag queen che guiderà il pubblico alla scoperta del lato più intrigante e “fluido” delle piante, offrendo nuovi punti di vista sulla diversità del mondo naturale.
Informazioni
Tutte le attività si svolgeranno presso la sede della Riserva in via Patrioti 22 a Inarzo. Per partecipare è necessaria l’iscrizione tramite il sito ufficiale www.lipupaludebrabbia.it o contattando i numeri 0332.964028 e 393.9153897.
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