Nazionalismo, razzismo e bellicismo, «I virus del passato che ritornano in Europa»

La Storia con la “S” maiuscola torna protagonista a Laveno Mombello. Quella Storia fatta di avvenimenti epocali, personaggi chiave e trasformazioni globali, ma anche di piccole vicende, che i veri esperti sanno approfondire per metterne a nudo gli aspetti più profondi. Simona Colarizzi, docente dell’Università di Roma1, ha portato al Festival della Meraviglia la sua riflessione sulla democrazia, i valori nazionali e i diritti attraverso le parole di Emilio Lusso, autore di Un anno sull’altipiano.

Un dialogo sull’importanza del racconto storico per immaginare quello che verrà dopo. «Nel presente – è convinta Colarizzi – esprimiamo il passato vissuto dalle generazioni che ci hanno ripetuto. La Storia racconta da dove arriviamo, ma ci aiuta anche a progettare il futuro».

Nel libro – pubblicato nel 1938 – Lusso racconta la sua storia: un giovane universitario costretto a lasciare gli studi per rispondere alla chiamata alle armi durante la Prima guerra mondiale. Una testimonianza diretta, ma che Lusso decide di raccontare in terza persona, almeno fino all’ultima parte, in cui l’autore si svela per spiegare senza filtri il vero volto della guerra e le sue conseguenze sulle persone.

Una consapevolezza nata nelle trincee, e che ha guidato Lusso per tutta la sua vita, animandone il forte impegno politico: prima nella militanza antifascista, poi come membro del Partito d’azione e padre fondatore della Repubblica in grado di conciliare gli ideali liberali e socialisti.

80 anni sembrano tanti, ma per una nazione passano in fretta. «L’Italia repubblicana è ancora giovane», sottolinea Colarizzi. E secondo la ricercatrice la Costituzione è ancora attuale esattamente come ieri. «Un documento – precisa Colarizzi – che racchiude in sé principi che dobbiamo continuare a condividere, rispettare e onorare».

Ma per Colarizzi, i fantasmi del passato rischiano di impossessarsi nuovamente del continente. «I virus del nazionalismo, del razzismo, del bellicismo e del primato di una popolazione sopra le altre erano presenti in Europa allora e oggi li vedo diffondersi di nuovo in modo preoccupante».

Ed è qui che l’idea di Lusso dimostra tutta la sua attualità: una democrazia avanzata, nella quale i diritti individuali vengono compensati dai diritti sociali. «La stessa visione – conclude Colarizzi – fatta di libertà, democrazia, uguaglianza e stato di diritto alla base del progetto di integrazione europea, che è stato capace di riunire i Paesi di un intero continente frantumato da secoli di conflitti».