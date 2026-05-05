Nei boschi insieme: il gruppo cammino Cardano al Campo è cresciuto di quattro volte in un anno

A Cardano al Campo sono centoventi le persone coinvolte nel gruppo “Cardano in cammino”, esperienza locale di gruppo di cammino.

Una bella crescita nell’arco di un anno: il 28 aprile del 2025 infatti si era partiti con una trentina di partecipanti, poi quadruplicati fino ad oggi.

I gruppi di cammino sono proposti sul territorio da Ats Insubria: una camminata in compagnia per movimento e salute, a cadenza regolare, che diventa anche occasione di socializzazione e conoscenza del territorio, al di là della cura del corpo.

A Cardano la proposta, arrivata dalla vicesindaca Paola Torno, coinvolge al 70% donne e al 30% uomini, con diverse fasce di età, e ha proposto in un anno ben cento uscite in territorio di Cardano e venti in Comuni limitrofi.

In media a ogni uscita in primavera ed estate partecipa una trentina di persone. «Ma siamo arrivati anche a 48». In inverno i numeri sono stati più limitati, ma comunque significativi: da dieci a venti persone.

A distanza di un anno il gruppo Cardano in cammino ha un suo spazio facebook (gruppo con oltre duecento iscritti e molti post, tra gli ultimi quelli sul “Grande Anello Verde di Somma”) e persino una sua maglietta.