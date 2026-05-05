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Nei boschi insieme: il gruppo cammino Cardano al Campo è cresciuto di quattro volte in un anno

Il 28 aprile del 2025 si era partiti con una trentina di adesioni, oggi sono centoventi le persone coinvolte. Con una escursione ogni tre giorni e punte di quasi cinquanta persone

gruppo cammino cardano al campo

A Cardano al Campo sono centoventi le persone coinvolte nel gruppo “Cardano in cammino”, esperienza locale di gruppo di cammino.

Una bella crescita nell’arco di un anno: il 28 aprile del 2025 infatti si era partiti con una trentina di partecipanti, poi quadruplicati fino ad oggi.

I gruppi di cammino sono proposti sul territorio da Ats Insubria: una camminata in compagnia per movimento e salute, a cadenza regolare, che diventa anche occasione di socializzazione e conoscenza del territorio, al di là della cura del corpo.

A Cardano la proposta, arrivata dalla vicesindaca Paola Torno, coinvolge al 70% donne e al 30% uomini, con diverse fasce di età, e ha proposto in un anno ben cento uscite in territorio di Cardano e venti in Comuni limitrofi.

In media a ogni uscita in primavera ed estate partecipa una trentina di persone. «Ma siamo arrivati anche a 48». In inverno i numeri sono stati più limitati, ma comunque significativi: da dieci a venti persone.

gruppo cammino cardano al campo

A distanza di un anno il gruppo Cardano in cammino ha un suo spazio facebook (gruppo con oltre duecento iscritti e molti post, tra gli ultimi quelli sul “Grande Anello Verde di Somma”) e persino una sua maglietta.

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Pubblicato il 05 Maggio 2026
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