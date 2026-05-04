Nei supermercati Nova Coop di Tradate, Luino e Castano Primo torna la giornata solidale “Dona la Spesa”

Torna anche in Lombardia “Dona la Spesa”, l’iniziativa solidale di Nova Coop che sabato 9 maggio coinvolgerà i punti vendita per una giornata dedicata alla raccolta di beni di prima necessità. Sul territorio saranno tre i negozi protagonisti: Tradate, Luino e Castano Primo.

Per tutta la giornata, soci e clienti potranno acquistare prodotti alimentari, per la cura della persona e per l’igiene dell’infanzia e donarli ai volontari presenti all’ingresso dei supermercati. L’iniziativa punta a sostenere concretamente le realtà locali impegnate nell’aiuto a persone e famiglie in difficoltà .

Nella nostra zona saranno tre i punti vendita aderenti, ciascuno collegato a una realtà del territorio: la raccolta sarà destinata alla Caritas di Castano Primo, alla Croce Rossa Luino e Valli e all’associazione La Casa della Città Solidale di Tradate .

Un legame diretto tra negozi e associazioni che permette di trasformare un gesto quotidiano come la spesa in un aiuto concreto per chi ne ha più bisogno.

L’indicazione è quella di privilegiare prodotti a lunga conservazione, più facili da gestire e distribuire: pasta, riso, olio, conserve, tonno e carne in scatola, legumi, farina, zucchero, biscotti, latte a lunga conservazione e alimenti per l’infanzia .

«Con “Dona la Spesa” rinnoviamo un impegno che si traduce in un’attenzione concreta verso i bisogni delle comunità- spiega Carlo Ghisoni, direttore Politiche sociali di Nova Coop – Iniziative come questa permettono di costruire scorte utili a garantire un sostegno continuativo a chi si trova in difficoltà» .

L’iniziativa si svolgerà in contemporanea in 67 negozi della rete Nova Coop, con il coinvolgimento di oltre 500 volontari. Nella scorsa edizione sono state raccolte 45 tonnellate di prodotti, per un valore di circa 135mila euro .