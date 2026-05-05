Nel 2025 oltre 1,8 milioni di euro in investimenti sul territorio di Castellanza

Il Comune di Castellanza archivia il 2025 con un bilancio in attivo e un piano di investimenti che ha toccato ogni angolo della città: dalle strade alle scuole, dal verde pubblico ai luoghi della cultura, dagli impianti sportivi al cimitero. Il consiglio comunale ha approvato nell’ultima seduta della scorsa settimana il rendiconto di gestione dell’esercizio 2025, il documento contabile che fotografa con precisione lo stato di salute delle finanze comunali e la capacità dell’amministrazione di trasformare le risorse pubbliche in opere concrete per i cittadini. Gli investimenti realizzati o avviati nel corso del 2025 ammontano complessivamente a 1.810.456,54 euro. Un volume che porta la spesa per investimenti all’11,27% del totale della spesa dell’ente, con una quota pro capite di 127,92 euro per abitante.

A guidare la classifica per volume di investimenti sono strade e illuminazione, che assorbono complessivamente 987.320,65 euro: di questi, 899.841,66 euro sono stati destinati alla riqualificazione di strade e marciapiedi, mentre 87.478,99 euro hanno finanziato interventi sull’illuminazione pubblica. A seguire si collocano sport e politiche giovanili, con 751.099,18 euro impiegati prevalentemente per il Palazzetto dello Sport (674.243,36 euro) e per gli impianti sportivi e ricreativi (76.855,82 euro). Terzo settore per risorse mobilitate è quello degli stabili comunali, con 566.602,76 euro ripartiti tra il Palazzo Comunale (318.411,99 euro), le Case ERP (243.782,87 euro) e la caserma (4.407,90 euro). Seguono gli investimenti sul verde pubblico e ambiente, pari a 434.440,43 euro, suddivisi tra verde pubblico (325.631,28 euro) e il centro di raccolta rifiuti (108.809,15 euro). Rilevante anche la quota destinata alle scuole, che supera i 480mila euro: 316.362,02 euro sono andati agli istituti elementari, 164.048,35 euro alle scuole medie. La videosorveglianza ha assorbito 101.261,46 euro, interamente dedicati al potenziamento del sistema di sicurezza urbana. Chiudono il quadro il cimitero con 56.042,48 euro e i luoghi culturali — Biblioteca Civica e Villa Pomini — con 29.478,92 euro.

Le fonti di finanziamento degli investimenti raccontano anch’esse qualcosa di rilevante. Solo 250.000 euro provengono da nuovi mutui, a testimonianza di una politica di indebitamento prudente. Il resto delle risorse è stato reperito attraverso contributi regionali (200.000 euro), proventi dei permessi da costruire (173.451,96 euro), alienazioni patrimoniali (63.150,69 euro), trasferimenti statali (47.302,82 euro) e, in misura preponderante, attraverso il ricorso al fondo pluriennale vincolato in entrata per le spese in conto capitale, pari a 1.569.919,65 euro. L’avanzo disponibile è pari a 2.414.964,34 euro.

Sul fronte delle entrate, il Comune ha incassato complessivamente 15.763.910,06 euro di risorse correnti, di cui 10.369.244,50 euro da entrate tributarie e 5.394.665,56 euro da entrate extratributarie, che comprendono prinicipalmente i proventi dalla gestione dei beni comunali, dai servizi, dalle sanzioni. Va segnalata la crescita costante del recupero dell’evasione fiscale su IMU, TASI e TARI: i proventi accertati hanno raggiunto 1.493.928,57 euro nel 2025, in netta progressione rispetto agli 1.195.965,55 euro del 2024 e ai 943.346,80 euro del 2023.

Le spese correnti totali ammontano a 14.397.462,56 euro e riguardano il funzionamento dell’intera macchina comunale: dal personale all’acquisto di beni e servizi e dai trasferimenti. La voce più rilevante è quella dei servizi istituzionali generali (3.887.627,03 euro), seguita dai diritti sociali e dalle politiche della famiglia (2.983.252,91 euro) e dallo sviluppo sostenibile e tutela dell’ambiente (2.808.028,76 euro). La spesa per l’istruzione e il diritto allo studio si attesta a 1.590.756,94 euro, quella per l’ordine pubblico e la sicurezza a 1.005.816,75 euro. Il grado di rigidità strutturale del bilancio è del 20,45%, l’incidenza degli interessi passivi sulla spesa corrente si ferma allo 0,31%.