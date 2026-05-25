Nel Parco Pineta tornano i “Picnic scientifici” per osservare le stelle

L’estate nel Parco Pineta torna a illuminarsi con il fascino dell’astronomia e il piacere della condivisione all’aria aperta. Sabato 6 giugno prende il via il nuovo ciclo dei «Picnic (scientifici) sotto le stelle», l’iniziativa ospitata dal Centro Didattico Scientifico – EcoPlanetario. Un format che coniuga il relax di una cena sul prato con la divulgazione scientifica di qualità, offrendo ai partecipanti un’esperienza immersiva tra natura e cosmo.

Un viaggio tra scienza e natura nel Parco Pineta

L’evento, ormai diventato un punto fermo del calendario estivo varesino, propone ai visitatori di portare da casa un telo e un cestino per godersi una cena al sacco immersi nel verde. A rendere speciale la serata è il contributo delle guide esperte della Cooperativa Sociale AstroNatura, che trasformeranno ogni appuntamento in un percorso di approfondimento tematico tra cielo e terra. Il programma è pensato per stimolare la curiosità di adulti e ragazzi, con un’età consigliata dai 10 anni in su.

Dalle comete ai miti solari: il programma

Il calendario degli incontri spazia tra diversi ambiti scientifici. Si parte il 6 giugno con «Cronache del ghiaccio e del fuoco», un inedito confronto tra le comete e i giganti del Mesozoico. Il 20 giugno sarà invece dedicato ai «Miti e leggende del Sole», un viaggio culturale attorno alla nostra stella. Il programma proseguirà fino ad agosto toccando temi legati al linguaggio degli animali, alle costellazioni dell’emisfero australe e alle curiosità naturalistiche legate alle fobie e alle fake news sugli animali.

Osservazioni al telescopio e l’alternativa EcoPlanetario

Uno dei momenti più attesi di ogni serata resta l’osservazione guidata del cielo attraverso i moderni telescopi dell’Osservatorio. In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’attività non verrà annullata: l’esperienza si sposterà all’interno dell’EcoPlanetario, dove la tecnologia permetterà ai presenti di viaggiare virtualmente tra le stelle restando al coperto. L’apertura dei cancelli è fissata per le ore 20.45, con l’inizio delle attività previsto per le 21.00.

Informazioni utili e prenotazioni

Per partecipare è necessaria la prenotazione obbligatoria sul sito ufficiale del Centro. Il costo dell’ingresso è di 15 euro per gli adulti e 10 euro per i minori di 14 anni, mentre l’accesso è gratuito per i bambini sotto i 4 anni. Gli organizzatori consigliano di non dimenticare, oltre al cestino da picnic e al telo, anche una torcia e un repellente per le zanzare. La sede dell’evento si trova in via ai Ronchi 75 a Tradate.

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